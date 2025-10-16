Marco Rossi bedolgozik Arne Slotnak, szövetségi kapitányunk segít a Liverpoolnak

Miután Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal vette ki a részét a magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es portugáliai döntetlenjéből, a One Football elemzésében arról írt, hogy légiósunk újra kedvenc posztján, támadó középpályásként lenne a Liverpool legnagyobb hasznára. Először mindjárt vasárnap (17.30, tv: Spíler 1), a 10. helyezett Manchester United elleni hazai rangadón.
A 24 éves magyar sztárját eddig többször jobbhátvédként bevetett Arne Slot vezetőedző csapatára ráfér minden segítség. Az angol bajnoki címvédő az októberi válogatott szünet előtt sorozatban három vereséget szenvedett el, ráadásul a középpályás sorából Ryan Gravenberch nincs teljesen rendben (vasárnap már a szünetben lecserélték a holland válogatott 4-0-s finnek elleni vb-selejtezőjén); az argentin Alexis Mac Allister a duplájával Puerto Ricóban 6-0-ra megnyert barátságos meccsről utazik vissza Angliába; Florian Wirtz pedig az észak-írországi német győzelem során is messze volt régi önmagától. Éppen utóbbinál, a nyáron 125 millió euróért (49 milliárd forint) vett egyik liverpooli csúcsigazolásnál érzik most jobb választásnak Szoboszlait.
A cikk szerint Szoboszlai válogatottbeli teljesítménye „talán időben szolgált emlékeztetőül a valódi értékére – és talán üzenetet is jelentett Arne Slotnak arról, hogyan használja őt a legjobban”. Marco Rossi szövetségi kapitányunk csapatában „visszatért természetes környezetébe, ahol meghatározó teljesítményt nyújtott; megmutatta a vezetői képességet, kreativitását és energiáját, amelyhez a Liverpool szurkolói hozzászoktak, amikor középen játszik”. Ellentétben a klubjában olykor ráerőltetett jobbhátvéd poszttal, ahol a munkabírását és a professzionalizmusát ugyan megmutatta, de „egyben elnyomta a támadó ösztöneit”. Márpedig a Poolnak most szüksége van arra a Szoboszlaira, aki „a középpályán képes diktálni a játékot és áttörni az ellenfél védelmi vonalait”. Slotnak „egyértelműen vissza kell őt helyeznie abba a pozícióba, ahol (...) diktálhatja a ritmust és eldöntheti a mérkőzéseket”, mert a 10-es posztra nagy felhajtással érkezett Wirtz eddig nem tudott beilleszkedni a csapatjátékba – miközben Szoboszlai már bizonyított, és „a középpályára visszahelyezése lehet a kulcsa a Liverpool szintlépésének”.
Szoboszlai és Wirtz az idei szezon eddigi 11 Liverpool-meccséből 10-10 alkalommal játszottak (mindketten csak a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést hagyták ki). Mindannyiszor szerepeltek több-kevesebb ideig egymás mellett, összesen 733 játékpercet. Ugyanakkor többször előfordult, hogy a magyar középpályás a jobbhátvéd posztjára kényszerült a formáját egyelőre hiába kereső Wirtz miatt, akit Slot az utóbbi hetekben már kétszer is inkább a kispadra ültetett és csak a hajrában cserélt be.
Az angol Premier League élcsoportja:
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.