Szoboszlai Dominik a bajnokság zárómeccsére már nem tudta igazán felszívni magát a brit sajtó szerint

Marco Rossi bedolgozik Arne Slotnak, szövetségi kapitányunk segít a Liverpoolnak

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 14:35
válogatottArne Slotflorian wirtzLiverpoolMarco Rossi
Arne Slotnak üzentek az angol sportsajtóban a magyar középpályásról. Szoboszlai Dominik válogatottbeli játéka irányadó a Poolnál is.
Miután Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal vette ki a részét a magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es portugáliai döntetlenjéből, a One Football elemzésében arról írt, hogy légiósunk újra kedvenc posztján, támadó középpályásként lenne a Liverpool legnagyobb hasznára. Először mindjárt vasárnap (17.30, tv: Spíler 1), a 10. helyezett Manchester United elleni hazai rangadón.

Marco Rossi (a háttérben) nem jobbhávédként játszatta Szoboszlai Dominikot, akinek a középpályás teljesítménye üzenetként is felfogható Liverpoolba
Fotó:  Getty Images

A 24 éves magyar sztárját eddig többször jobbhátvédként bevetett Arne Slot vezetőedző csapatára ráfér minden segítség. Az angol bajnoki címvédő az októberi válogatott szünet előtt sorozatban három vereséget szenvedett el, ráadásul a középpályás sorából Ryan Gravenberch nincs teljesen rendben (vasárnap már a szünetben lecserélték a holland válogatott 4-0-s finnek elleni vb-selejtezőjén); az argentin Alexis Mac Allister a duplájával Puerto Ricóban 6-0-ra megnyert barátságos meccsről utazik vissza Angliába; Florian Wirtz pedig az észak-írországi német győzelem során is messze volt régi önmagától. Éppen utóbbinál, a nyáron 125 millió euróért (49 milliárd forint) vett egyik liverpooli csúcsigazolásnál érzik most jobb választásnak Szoboszlait.

Szoboszlai Dominik remeklése üzenet az edzőjének is

A cikk szerint Szoboszlai válogatottbeli teljesítménye „talán időben szolgált emlékeztetőül a valódi értékére – és talán üzenetet is jelentett Arne Slotnak arról, hogyan használja őt a legjobban”. Marco Rossi szövetségi kapitányunk csapatában „visszatért természetes környezetébe, ahol meghatározó teljesítményt nyújtott; megmutatta a vezetői képességet, kreativitását és energiáját, amelyhez a Liverpool szurkolói hozzászoktak, amikor középen játszik”. Ellentétben a klubjában olykor ráerőltetett jobbhátvéd poszttal, ahol a munkabírását és a professzionalizmusát ugyan megmutatta, de „egyben elnyomta a támadó ösztöneit”. Márpedig a Poolnak most szüksége van arra a Szoboszlaira, aki „a középpályán képes diktálni a játékot és áttörni az ellenfél védelmi vonalait”. Slotnak „egyértelműen vissza kell őt helyeznie abba a pozícióba, ahol (...) diktálhatja a ritmust és eldöntheti a mérkőzéseket”, mert a 10-es posztra nagy felhajtással érkezett Wirtz eddig nem tudott beilleszkedni a csapatjátékba – miközben Szoboszlai már bizonyított, és „a középpályára visszahelyezése lehet a kulcsa a Liverpool szintlépésének”.

Szoboszlai és Wirtz az idei szezon eddigi 11 Liverpool-meccséből 10-10 alkalommal játszottak (mindketten csak a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést hagyták ki). Mindannyiszor szerepeltek több-kevesebb ideig egymás mellett, összesen 733 játékpercet. Ugyanakkor többször előfordult, hogy a magyar középpályás a jobbhátvéd posztjára kényszerült a formáját egyelőre hiába kereső Wirtz miatt, akit Slot az utóbbi hetekben már kétszer is inkább a kispadra ültetett és csak a hajrában cserélt be.

Az angol Premier League élcsoportja: 

  1. Arsenal 16 pont
  2. Liverpool 15
  3. Tottenham 14 (13-5)
  4. Bournemouth 14 (11-8)
  5. Manchester City 13

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

