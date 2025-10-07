"Keserű érzés" - Dárdai Bence csalódott, súlyos lépésre készül

Csalódottan, de töretlen elszántsággal éli meg a mellőzését Dárdai Bence. Egyelőre mindent megtesz azért, hogy meggyőzze új edzőjét is a rátermettségéről, de jól tudja: 19 évesen játszania, fejlődnie kell, ezért nem ücsöröghet sokáig tétlenül a német Bundesliga-csapat kispadján. Ha nem változik a helyzete, előbb-utóbb rá kell szánnia magát akár a távozásra is – derül ki a 19 éves magyar futballista Kickernek adott interjújából.
Dárdai Pál legifjabb fia tavaly nyáron, a lejáró szerződését kihasználva ingyen hagyta ott nevelőegyesületét, a másodosztályban ragadt Hertha BSC-t. Csak pár hónapig tartott, amíg fölvette a ritmust az élvonalbeli középcsapatnál, a VfL Wolfsburgnál, és novembertől szinte berúgta az ajtót a topligában: a klub (és a családja) valaha volt legfiatalabb Bundesliga-gólszerzője lett, és 25 tétmeccsel a lábában zárta az előző szezont. Csakhogy a tehetségéről és emberi tulajdonságairól gyakran ódákat zengő Ralph Hasenhüttlt menesztették a gyenge eredmények miatt – és bár holland utóda, Paul Simonis irányításával még rosszabbul áll a csapat, de a fiatal edző látványosan mellőzi a harmadik legértékesebb magyar labdarúgót (Dárdai Bencénél csak Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost taksálja többre a Transfermarkt).
Az időközben háromszoros magyar válogatottá lett Dárdai-fiú a 2025/26-os idényben egyetlen játékpercet sem kapott az első hat fordulóban, csak az ötödosztályú Hemelingen elleni könnyed, 9-0-s kupanyitány végén állhatott be 20 percre. Ki is került Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőkre készülő keretéből – ő pedig jól tudja, nem vitathatja az olasz-magyar szakvezető fájó döntését.
Jelenleg nincsenek erős érveim. Ez egy nehéz időszak, amelyen egyszerűen túl kell jutnom
– mondta a fejlődésében a pályafutása során először megrekedt tini, akit a szaklap az előző szezon nyertesei közé sorolt a Wolfsburgnál, csak aztán jött az új edző és több új posztrivális, még a korábban világklasszisként számon tartott dán Christian Eriksen is. "Természetesen többet reméltem, már csak azért is, mert az előző szezonban megmutattam, hogy képes vagyok a megfelelő színvonalon játszani. Ezért is keserű érzés, hogy most semmilyen szerepet nem töltök be.
Arra számítottam, hogy legalább perceket kapok idén is. Tudom, hogy az ilyen időszakok is hozzátaroznak a fejlődéshez. Továbbra is keményen dolgozom, hogy megküzdjek a pályára lépésért. Remélem, később majd elmondhatom, hogy ezek az idők is megerősítettek.
Dárdai Bence hangsúlyozza, hogy nagyon jól érzi magát a klubnál, de jelenleg érthetően frusztált és csalódott a visszasorolása miatt. Az utóbbi három meccsén vesztes, lassan kiesőjelölt (15. helyezett) csapat a hétvégén úgy kapott ki 3-1-re Augsburgban, hogy Simonis csak három cserelehetőséget használt ki az ötből.
"Mindenképpen játszani akarok, segíteni a csapatot. Csakhogy az edző jelenleg más játékosokban bízik, ráadásul több tapasztalt futballista is csatlakozott a keretünkhöz.
Brutálisan nagy a konkurencia
Eriksen például óriási játékos, hihetetlen múlttal. Rengeteget lehet tőle tanulni" – utal arra Dárdai Bence, hogy ezt a nehéz időszakot is igyekszik a maga javára felhasználni.
A három belső középpályás posztért nyolcan versengenek. Ő minden edzésen belead apait-anyait, még akkor is, ha számára idegen szerepkörben, például jobbhátvédként próbálgatja az edző. Egyelőre nem gondolkodik a téli kölcsönadásán, de elképzelhető, hogy ennek is eljön az ideje.
"Majd a maga idejében leülünk az edzővel és a tanácsadómmal, hogy megbeszéljük, mi a legjobb megoldás" – mondta Dárdai Bence, aki a válogatottból való kimaradását legalább kihasználhatja arra, hogy a csapatnyi távollévő híján, bizonyítson Simonisnak a szerdai edzőmeccsen, éppen a nevelőegyesülete, a Hertha ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.