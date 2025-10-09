Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Súlyos következmények: Határozatot adtak ki Sallai Roland cselekedete miatt

Sallai Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 19:50
FIFAbírság
A kétmeccses eltiltásnál is súlyosabb következményei lettek az Írország ellen begyűjtött piros lapnak. Sallai Roland miatt sújtott le a FIFA a Magyarország-Örményország vb-selejtező előtt.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia Sallai Roland miatt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Mint ismert, a válogatott támadó – azok után, hogy gólt szerzett – piros lapot kapott az Írország elleni világbajnoki-selejtezőn még szeptemberben. A nemzeti csapat emberhátrányban kényszerült befejezni a találkozót, amely így "csak" 2-2-es döntetlent hozott. Sallai automatikusan kihagyni kényszerült a Portugálok elleni hazai mérkőzést, amit 3-2-re elveszített a válogatott. Az pedig csak tetézte a bajt, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség két meccsre tiltotta el a támadót, így a szombati Magyarország-Örményország vb-selejtezőn (18:00, tv: M4 Sport) sem léphet pályára. Sőt, Sallai miatt a FIFA még egy bírsággal is lesújtott az MLSZ-re.

Magyarország-Örményország: Sallai Roland nem játszhat
Sallai Roland nem játszhat a Magyarország-Örményország vb-selejtezőn Fotó: Charles McQuillan

A Magyarország-Örményország meccs előtt sújtott le a FIFA

A nemzetközi szövetség fegyelmi bizottságának határozata szerint Sallai Roland súlyos szabálytalanságban volt vétkes, ezért a kétmeccses eltiltás mellett 5 ezer svájci frankos, azaz több mint 2 millió forintos bírságot szabott ki az MLSZ-re.

Sőt, a magyar szövetségnek további 5 ezer svájci frankot is fizetnie kell, az írországi meccs biztonsági szabályainak be nem tartása miatt. Hasonló okokból – és a nézők által pályára dobált tárgyak miatt – még 3500 svájci frankos (1,4 millió Ft) bírságot is kiszabott a FIFA a Puskás Arénában megrendezett portugálok elleni meccsel kapcsolatban.

Az írországi meccset egyébként a hazaiak sem úszták meg büntetés nélkül. Nekik 11 500 svájci frankot (4,8 millió Ft) kell fizetniük többek között a rendezési hiányosságok, a szurkolók által meggyújtott tűzijáték és a nézőtéri megnyilvánulások miatt.


 

 

