Fájó döntés, kiszúrtak a nézőkkel: nem közvetíti a tévé Szoboszlai és Sallai BL-csatáját

Magyar szempontból ünnepnap jött el a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. A Galatasaray-Liverpool meccsen három magyar is pályára léphet, válogatottunk három legértékesebb embere. Hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vár bevetésre. A barátokból erre a 90 percre ellenfelek lesznek, nagy kár, hogy a magyar tévénézők nem láthatják a kedden 21 órakor kezdődő összecsapást.

Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos: három magyar játszhat a Galatasaray-Liverpool meccsen a BL-ben Fotó: Getty Images

A Sport1 és Sport2 három BL-meccset is közvetít kedden, a "magyar rangadót" az RTL fizetős, online szolgáltatója sugározza azoknak, akik előfizettek a csatornára. Ők láthatják, hogyan küzdenek a magyarok a BL-ben.