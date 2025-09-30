Fájó döntés, kiszúrtak a nézőkkel: nem közvetíti a tévé Szoboszlai és Sallai BL-csatáját

Magyar szempontból ünnepnap jött el a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. A Galatasaray-Liverpool meccsen három magyar is pályára léphet, válogatottunk három legértékesebb embere. Hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vár bevetésre. A barátokból erre a 90 percre ellenfelek lesznek, nagy kár, hogy a magyar tévénézők nem láthatják a kedden 21 órakor kezdődő összecsapást.
A Sport1 és Sport2 három BL-meccset is közvetít kedden, a "magyar rangadót" az RTL fizetős, online szolgáltatója sugározza azoknak, akik előfizettek a csatornára. Ők láthatják, hogyan küzdenek a magyarok a BL-ben.
Kajrat-Real Madrid, 18.45, Sport1
Chelsea-Benfica, 21.00, Sport1
Pafosz-Bayern München, 21.00, Sport2
