Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

A szombati Írország–Magyarország találkozó a magyar válogatott villámrajtjáról és emberhátrányos küzdéséről szólt. Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival már a 15. percben 2–0-ra vezetett Marco Rossi együttese, ám az írek a második félidőben előbb szépítettek egy vitatható találattal, majd Sallai kiállítása után fölénybe kerültek, és a 93. percben kiegyenlítettek, így a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult.
Az ír sajtó jellemzően pozitívan értékelte a hazaiak feltámadását: az Irish Times a kapus Caoimhín Kelleher remeklését emelte ki, míg az Irish Independent és az Irish Examiner az egyenlítést szerző Adam Idahot dicsérte. Az Irish Mirror viszont kíméletlen volt: „horrorshow”-nak nevezte az ír védelem első félidei teljesítményét – ugyanígy fogalmazott Richie Sadlier, a válogatott egykori játékosa is televíziós elemzésében.
Az RTÉ közben komoly bakit követett el: tudósításában tévesen írta, hogy Szalai Attila kapott piros lapot, nem pedig a gólszerző Sallai Roland – a hiba cikkünk megjelenéséig sem került javításra - írta a Magyar Nemzet.
A balls.ie vasárnap még régebbi sérelmeket is felemlegetett: felidézte, hogy Szoboszlai Dominik a két csapat tavalyi felkészülési meccsén sportszerűtlenül belerúgta a labdát Troy Parrottba egy szabadrúgásnál. Akkor épp Parrott szerezte a győztes gólt a ráadásban, amelyet Seamus Coleman kárörvendő gesztusokkal ünnepelt. Hogy miért került elő ismét ez az epizód, a lap nem indokolta.
A magyar válogatott kedden (20:45, Tv: M4 Sport) a csoport toronymagas favoritját, a Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliát fogadja a Puskás Arénában vb-selejtező második mérkőzésén, míg az írek Örményországban folytatják szereplésüket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.