Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

A szombati Írország–Magyarország találkozó a magyar válogatott villámrajtjáról és emberhátrányos küzdéséről szólt. Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival már a 15. percben 2–0-ra vezetett Marco Rossi együttese, ám az írek a második félidőben előbb szépítettek egy vitatható találattal, majd Sallai kiállítása után fölénybe kerültek, és a 93. percben kiegyenlítettek, így a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult.

A magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Írországban / Fotó: Charles McQuillan / Getty Images

A magyar válogatottat kritizálja az ír sajtó

Az ír sajtó jellemzően pozitívan értékelte a hazaiak feltámadását: az Irish Times a kapus Caoimhín Kelleher remeklését emelte ki, míg az Irish Independent és az Irish Examiner az egyenlítést szerző Adam Idahot dicsérte. Az Irish Mirror viszont kíméletlen volt: „horrorshow”-nak nevezte az ír védelem első félidei teljesítményét – ugyanígy fogalmazott Richie Sadlier, a válogatott egykori játékosa is televíziós elemzésében.

Az RTÉ közben komoly bakit követett el: tudósításában tévesen írta, hogy Szalai Attila kapott piros lapot, nem pedig a gólszerző Sallai Roland – a hiba cikkünk megjelenéséig sem került javításra - írta a Magyar Nemzet.

A balls.ie vasárnap még régebbi sérelmeket is felemlegetett: felidézte, hogy Szoboszlai Dominik a két csapat tavalyi felkészülési meccsén sportszerűtlenül belerúgta a labdát Troy Parrottba egy szabadrúgásnál. Akkor épp Parrott szerezte a győztes gólt a ráadásban, amelyet Seamus Coleman kárörvendő gesztusokkal ünnepelt. Hogy miért került elő ismét ez az epizód, a lap nem indokolta.

A magyar válogatott kedden (20:45, Tv: M4 Sport) a csoport toronymagas favoritját, a Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliát fogadja a Puskás Arénában vb-selejtező második mérkőzésén, míg az írek Örményországban folytatják szereplésüket.