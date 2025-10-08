Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Már Magyarországon szaglásznak az örmények, NB I-es edzőt faggattak ki a válogatottról

vb-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 09:00
ÖrményországHornyák Zsolt
A nemzeti csapatunk fő erősségére és nagy előnyére is fényt derítettek vendég oldalon. Hornyák Zsoltot faggatták ki a Magyarország-Örményország vb-selejtező előtt.
A Puskás Akadémia vezetőedzőjét, Hornyák Zsoltot kérdezgették vendég oldalról a szombati Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtező (18:00, tv: M4 Sport) előtt. A szakember ugyanis jól ismert az örmény szurkolók körében. 2013 és 2015 között a Bananc csapatát vezette, és nyerte meg a klub történetének első trófeáit. A 2013/14-es idényben első helyen végzett a csapat a bajnokságban, egy évvel később pedig kupagyőztes lett. Hornyák korábban a Mika csapatát is irányította, és a 2012/13-as kupát megnyerték. Most pedig a Puskás Akadémiánál a válogatott Georgy Arutyunyan edzője.

Hornyák Zsolt a Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtezőről
Hornyák Zsoltot kérdezgették a szombati Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtező előtt Fotó: Török Attila

Magyarország-Örményország: Hornyák Zsolt hazai győzelmet vár

Magyarország a favorit. Telt ház és remek közönség előtt játszanak majd az örmény válogatottal, és nem engedhetik meg maguknak, hogy elszalasszák a lehetőséget. Ha látni akarjuk Magyarországot a világbajnokságon, akkor hazai pályán kötelességünk legyőzni Örményországot

– nyilatkozta az örmény Sportaran.com-nak adott exkluzív interjúban Hornyák Zsolt. Hozzátette, bár kellemetlen ellenfélnek tartja a vendégeket, győzelmet vár a magyar válogatottól.

A Puskás Akadémia vezetőedzője azt is elmondta az örményeknek, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata évről évre fejlődik. Kiemelte, hogy a keret új játékosokkal bővült, miközben a kulcsfigurák továbbra is megmaradtak: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland a középpályán, Varga Barnabás elöl. A védelemben pedig Orbán Willi és Kerkez Milos.

Mentalitás szempontjából most az a nagy előnye a magyaroknak, hogy több játékosuk szerepel erősebb ligában, minőségi külföldi csapatokban, és ezt a tapasztalatot be tudják hozni a válogatottba. Ha Magyarország szervezetten játszik, nagyon veszélyesek tudnak lenni.

Hornyák Zsolt szerint a nemzeti csapatunk fő erőssége, hogy a gerince magas színvonalat képvisel, és a többiek, akik magyar klubokból kerültek be a keretbe, erre támaszkodhatnak. A szakember arról is beszélt, hogy aki Sallai Rolandot vagy Varga Barnabást pótolja majd, az legalább "örmény szinten" lesz. Reméli, hogy játékosa, Lukács Dániel lehet az, aki erre lehetőséget kap.

A Puskás Akadémia edzője örmény játékosáról, Georgy Arutyunyanról elmondta, hogy sokoldalú focista, játszhat középhátvédként, balhátvédként vagy védekező középpályásként. Nagyon jó a passzjátéka, jól fejlődik, és minden nap keményen dolgozik, még akkor is, ha nem mindig kap lehetőséget a Puskás Akadémia kezdőcsapatában – írja a Magyar Nemzet.

 

 

