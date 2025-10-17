Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ordas nagy kamu terjed a válogatott focistáról, megszólalt az érintett

Lamine Yamal
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 19:35
hazugságkésés
Cáfolják a botrányt. Hazugság terjedt el Lamine Yamalról.
B.
A szerző cikkei

Aki ezt kitalálta, az hazudik – így reagált a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick azokra a pletykákra, amik válogatott játékosáról, Lamine Yamalról szárnyra kaptak. A német szakember szabályai alól ugyanis senki sem kivétel.

Lamine Yamal a PSG ellen
Lamine Yamalról hazugság terjedt a PSG elleni meccs után Fotó: Anadolu via AFP

Lamine Yamal hazugság áldozata lett

Amikor a német edző egy éve megérkezett a csapathoz, szigorú szabályokat fektetett le – írja a Magyar Nemzet. Az egyik pedig volt az, ha egy játékos késik, akkor csak a kispadon kezdhet a következő meccsen. Flick ezt a szabályt a szezonban már kétszer, Raphinha és Marcus Rashford esetében is alkalmazta.

A PSG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után pedig a spanyol sajtóban szárnyra kapott egy hír, miszerint Lamine Yamal úgy kezdett a meccsen, hogy azt a német vezetőedző hevesen ellenezte. Mert a fiatal spanyol válogatott játékos állítólag elkésett a meccs előtti utolsó edzésről. Manu Carreno sportújságíró szerint a Barcelona sportigazgatója szólt Flicknek, hogy tegye be a kezdőbe Yamalt. A szakember azonban a pénteki, Girona elleni bajnoki előtti sajtótájékoztatón ezt cáfolta.

Hamisak azok a híresztelések, miszerint Yamal késett a PSG-meccs előtti edzésről. Aki ezt kitalálta, az hazudik

– fogalmazott Hansi Flick.

 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu