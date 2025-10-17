Ordas nagy kamu terjed a válogatott focistáról, megszólalt az érintett

Aki ezt kitalálta, az hazudik – így reagált a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick azokra a pletykákra, amik válogatott játékosáról, Lamine Yamalról szárnyra kaptak. A német szakember szabályai alól ugyanis senki sem kivétel.
Amikor a német edző egy éve megérkezett a csapathoz, szigorú szabályokat fektetett le – írja a Magyar Nemzet. Az egyik pedig volt az, ha egy játékos késik, akkor csak a kispadon kezdhet a következő meccsen. Flick ezt a szabályt a szezonban már kétszer, Raphinha és Marcus Rashford esetében is alkalmazta.
A PSG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után pedig a spanyol sajtóban szárnyra kapott egy hír, miszerint Lamine Yamal úgy kezdett a meccsen, hogy azt a német vezetőedző hevesen ellenezte. Mert a fiatal spanyol válogatott játékos állítólag elkésett a meccs előtti utolsó edzésről. Manu Carreno sportújságíró szerint a Barcelona sportigazgatója szólt Flicknek, hogy tegye be a kezdőbe Yamalt. A szakember azonban a pénteki, Girona elleni bajnoki előtti sajtótájékoztatón ezt cáfolta.
Hamisak azok a híresztelések, miszerint Yamal késett a PSG-meccs előtti edzésről. Aki ezt kitalálta, az hazudik
– fogalmazott Hansi Flick.
