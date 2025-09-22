Így érkezett meg az Aranylabda legnagyobb esélyese

Már csak órák kérdése, és kiderül, ki emeli magasba az Aranylabda trófeát 2025-ben, amelyet a futballvilág legnagyobb sztárjai közül idén is Párizsban adnak át. A reflektorok azonban nemcsak a gálára, hanem az érkező játékosokra is irányulnak: a Barcelona hivatalos Instagram-oldalán már látható, hogyan utazott a fővárosba Lamine Yamal. A 17 éves csodagyerek mindenkit meglepett hétköznapi, laza szettjével, sőt, mellette Raphinha és Cubarsí is hasonlóan lezser stílusban tűntek fel.
Lamine Yamal a párizsi reptéren sem vitte túlzásba az eleganciát: sapkában és egy bő, lezser kabátban szállt le a gépről. Bár első ránézésre inkább egy hétköznapi utazásra készült, mintsem a futballvilág legnagyobb díjátadójára, szinte biztos, hogy az Aranylabda gálájára már egy jóval kifinomultabb, ünnepi szettben lép majd a reflektorfénybe.
Egyre több jel utal arra, hogy a Barcelona tinisztárja lehet az idei díjátadó főszereplője. A spanyol sajtó beszámolói szerint Yamal nem egyedül, hanem közel húsz családtagjával érkezik Párizsba – ami sokak szerint arra utal, hogy előre készül a nagy ünneplésre. Több neves sportújságíró is úgy véli, hogy az Aranylabda 2025 végső győztese az alig 18 éves szélső lehet, aki ezzel futballtörténelmet írhatna.
A napokban egy tízfős lista kavarta fel a port a közösségi médiában, amely szerint a Barcelona másik klasszisa, Raphinha veheti majd át a díjat hétfő este. Az érkezése sem maradt visszhang nélkül: a brazil támadó, akárcsak Lamine Yamal, szintén nem vitte túlzásba az eleganciát, és teljesen "utcai" szettben repült Barcelonából Párizsba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.