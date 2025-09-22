Így érkezett meg az Aranylabda legnagyobb esélyese

Már csak órák kérdése, és kiderül, ki emeli magasba az Aranylabda trófeát 2025-ben, amelyet a futballvilág legnagyobb sztárjai közül idén is Párizsban adnak át. A reflektorok azonban nemcsak a gálára, hanem az érkező játékosokra is irányulnak: a Barcelona hivatalos Instagram-oldalán már látható, hogyan utazott a fővárosba Lamine Yamal. A 17 éves csodagyerek mindenkit meglepett hétköznapi, laza szettjével, sőt, mellette Raphinha és Cubarsí is hasonlóan lezser stílusban tűntek fel.

Lamine Yamal meglepően sportos szettben utazott Párizsba az Aranylabda díjátadóra

Fotó: AFP

Lamine Yamal a párizsi reptéren sem vitte túlzásba az eleganciát: sapkában és egy bő, lezser kabátban szállt le a gépről. Bár első ránézésre inkább egy hétköznapi utazásra készült, mintsem a futballvilág legnagyobb díjátadójára, szinte biztos, hogy az Aranylabda gálájára már egy jóval kifinomultabb, ünnepi szettben lép majd a reflektorfénybe.

🎥 | Lamine Yamal have arrived in Paris. 🇫🇷🛬 pic.twitter.com/EC1vuE5C4Z — Access Yamal (@AccessYamal) September 22, 2025

Az Aranylabda legfőbb várományosának Lamine Yamalt tartják

Egyre több jel utal arra, hogy a Barcelona tinisztárja lehet az idei díjátadó főszereplője. A spanyol sajtó beszámolói szerint Yamal nem egyedül, hanem közel húsz családtagjával érkezik Párizsba – ami sokak szerint arra utal, hogy előre készül a nagy ünneplésre. Több neves sportújságíró is úgy véli, hogy az Aranylabda 2025 végső győztese az alig 18 éves szélső lehet, aki ezzel futballtörténelmet írhatna.

🚨🗣️ Edu Aguirre (Spanish journalist): "I think Lamine Yamal has won the Ballon d'Or." pic.twitter.com/34ZP8ltMw0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025

A napokban egy tízfős lista kavarta fel a port a közösségi médiában, amely szerint a Barcelona másik klasszisa, Raphinha veheti majd át a díjat hétfő este. Az érkezése sem maradt visszhang nélkül: a brazil támadó, akárcsak Lamine Yamal, szintén nem vitte túlzásba az eleganciát, és teljesen "utcai" szettben repült Barcelonából Párizsba.