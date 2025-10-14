Nagy bajban Kerkez Milos, ez várja Liverpoolban a válogatott szünet után

Továbbra is hatalmas csata folyik Kerkez Milos és Andy Robertson között a balhátvéd posztért Liverpoolban. Arne Slot kezdetben a magyar válogatott játékosát részesítette előnyben a rutinosabb skóttal szemben, viszont az utóbbi hetek kiábrándító teljesítménye miatt egyre többen kitennék őt a kezdőből, a 31 esztendős védőért cserébe. Ráadásul Robertson Skócia válogatottjában is kiemelkedő produkciót nyújt, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazája akár csoportelsőként kvalifikálhatja magát a világbajnokságra.

Ádáz csata alakult ki Kerkez Milos és Andy Robertson között Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Roberton nem hagyja nyugodni Kerkezt

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Skócia szövetségi kapitánya nemrég elszólta magát, és fényt derített arra, milyen stratégiát követ játékosa a Kerkezzel folytatott belső versengés kapcsán. Most pedig maga Robertson az, aki közvetett módon ismét reflektorfénybe helyezi a két játékos közötti rivalizálást – noha még egyetlen szót sem szólt erről, a pályán nyújtott teljesítménye magáért beszél, és egyértelműen azt üzeni: ő az, aki valóban megérdemli a helyet a Vörösök kezdőcsapatában.

Ehhez azonban Kerkeznek is lesz egy-két szava, aki Örményország ellen végig stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Ezt minden bizonnyal örömmel figyelte Arne Slot is, akinek idén a magyar játékos kiszámíthatatlansága okozta az egyik legnagyobb problémát. A holland vezetőedző helyzete korántsem egyszerű, hiszen rövid távon Robertson tűnik a megbízhatóbb opciónak, ugyanakkor ha Kerkez visszanyeri tavalyi formáját, akkor képes lehet jelentősen magasabb szintre emelni a csapat teljesítményét.

Mindkét balhátvédre még egy válogatott mérkőzésre vár, amelyet követően a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja. Ezen az összecsapáson várhatóan kiderül, hogy Arne Slot melyik játékos mellett tette le a voksát.