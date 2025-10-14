Nagy bajban Kerkez Milos, ez várja Liverpoolban a válogatott szünet után

Továbbra is hatalmas csata folyik Kerkez Milos és Andy Robertson között a balhátvéd posztért Liverpoolban. Arne Slot kezdetben a magyar válogatott játékosát részesítette előnyben a rutinosabb skóttal szemben, viszont az utóbbi hetek kiábrándító teljesítménye miatt egyre többen kitennék őt a kezdőből, a 31 esztendős védőért cserébe. Ráadásul Robertson Skócia válogatottjában is kiemelkedő produkciót nyújt, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazája akár csoportelsőként kvalifikálhatja magát a világbajnokságra.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Skócia szövetségi kapitánya nemrég elszólta magát, és fényt derített arra, milyen stratégiát követ játékosa a Kerkezzel folytatott belső versengés kapcsán. Most pedig maga Robertson az, aki közvetett módon ismét reflektorfénybe helyezi a két játékos közötti rivalizálást – noha még egyetlen szót sem szólt erről, a pályán nyújtott teljesítménye magáért beszél, és egyértelműen azt üzeni: ő az, aki valóban megérdemli a helyet a Vörösök kezdőcsapatában.
Ehhez azonban Kerkeznek is lesz egy-két szava, aki Örményország ellen végig stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Ezt minden bizonnyal örömmel figyelte Arne Slot is, akinek idén a magyar játékos kiszámíthatatlansága okozta az egyik legnagyobb problémát. A holland vezetőedző helyzete korántsem egyszerű, hiszen rövid távon Robertson tűnik a megbízhatóbb opciónak, ugyanakkor ha Kerkez visszanyeri tavalyi formáját, akkor képes lehet jelentősen magasabb szintre emelni a csapat teljesítményét.
Mindkét balhátvédre még egy válogatott mérkőzésre vár, amelyet követően a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja. Ezen az összecsapáson várhatóan kiderül, hogy Arne Slot melyik játékos mellett tette le a voksát.
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.