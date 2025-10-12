"Gyerekkori álmom vált valóra" - Gruber Zsombor már tudja, hova teszi a különleges mezét

Gruber Zsombor az örmények elleni vb-selejtezőn csereként lépett pályára az első válogatott gólját szerző Lukács Dániel helyett. A Ferencváros fiatal tehetségének beküldése kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen a hosszabbításban ő duplázta meg az előnyt, így ő is megszerezte pályafutása első találatát a nemzeti csapatban, ezzel lezárva a mérkőzést. A magabiztos 2-0-s győzelem után Gruber elárulta, hova fog kerülni a mai különleges meze.

Gruber Zsombornak alig több mint fél óra kellett első válogatott góljához Fotó: Tumbász Hédi

Mindenképpen elrakom, gyerekkori álmom vált valóra, hogy pályára léphettem a válogatottban. Valahol a szobámban vagy a szüleimnél találok neki egy tökéletes helyet.

A magyar rekordbajnok támadója a mérkőzést követően arról is beszélt, hogy mennyire remeg meg a lába az ilyen fontos pillanatokban.

Bevallom, a kapu előtt nem nagyon szoktam izgulni, ilyenkor, amikor a hazámat és az országot képviselem nyilván van bennem egy kis drukk, de egyébként nem vagyok izgulós típus. Játszottam már komoly stadionokban fontos meccseket, de azért ami itt van a válogatott mérkőzéseken az különleges. Le a kalappal minden szurkoló előtt, libabőrös vagyok minden mérkőzés előtt, közben és után is, nagyon jó érzés.

A 21 esztendős csatár elárulta, Marco Rossi azt kérte tőle, hogy próbáljon meg zavart okozni az örmények védelmében, mivel a vendégek bizonytalannak tűntek hátul. Továbbá arról is beszélt, hogy az eltiltott Varga Barnabással miről beszélt a találkozó előtt:

Hasznos instrukciókkal látott el, a meccs után pedig ő is nagyon boldog volt. Nagyon jó érzés, hogy örült nekem, én is így szoktam örülni az ő góljainak. Sajnos most nem tudott velünk lenni a pályán, de a következő mérkőzésen már ő is itt lesz, szóval még erősebbek leszünk.

A zöld-fehérek fiatal tehetsége a gólja utáni pillanatokról és a Negóval való beszélgetéséről is beszámolt.

Már az előző összetartáson is sokat beszélgettünk, elárulta, hogy régóta követi a pályafutásomat. Jó kapcsolatot ápolunk, amikor elköszöntünk egymástól azt mondta, folytassam úgy a Fradival, ahogy elkezdtem.

Gruber Zsombor vezeti a magyar bajnokság góllövőlistáját Fotó: Tumbász Hédi

Gruber Zsombor elárulta, milyen a hangulat az öltözőben

"Jó a hangulat, rég nyertünk már itthon mérkőzést. A szövetségi kapitány elmondta a meccs előtt, hogy vissza kell adni a szurkolóknak azt, hogy mindig telt ház van itthon. Szóval igyekeztünk a lehető legjobb játékot nyújtani. Nagyon boldogok vagyunk, hogy győzni tudtunk"