"Gyerekkori álmom vált valóra" - Gruber Zsombor már tudja, hova teszi a különleges mezét

Gruber Zsombor az örmények elleni vb-selejtezőn csereként lépett pályára az első válogatott gólját szerző Lukács Dániel helyett. A Ferencváros fiatal tehetségének beküldése kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen a hosszabbításban ő duplázta meg az előnyt, így ő is megszerezte pályafutása első találatát a nemzeti csapatban, ezzel lezárva a mérkőzést. A magabiztos 2-0-s győzelem után Gruber elárulta, hova fog kerülni a mai különleges meze.
Mindenképpen elrakom, gyerekkori álmom vált valóra, hogy pályára léphettem a válogatottban. Valahol a szobámban vagy a szüleimnél találok neki egy tökéletes helyet.
A magyar rekordbajnok támadója a mérkőzést követően arról is beszélt, hogy mennyire remeg meg a lába az ilyen fontos pillanatokban.
Bevallom, a kapu előtt nem nagyon szoktam izgulni, ilyenkor, amikor a hazámat és az országot képviselem nyilván van bennem egy kis drukk, de egyébként nem vagyok izgulós típus. Játszottam már komoly stadionokban fontos meccseket, de azért ami itt van a válogatott mérkőzéseken az különleges. Le a kalappal minden szurkoló előtt, libabőrös vagyok minden mérkőzés előtt, közben és után is, nagyon jó érzés.
A 21 esztendős csatár elárulta, Marco Rossi azt kérte tőle, hogy próbáljon meg zavart okozni az örmények védelmében, mivel a vendégek bizonytalannak tűntek hátul. Továbbá arról is beszélt, hogy az eltiltott Varga Barnabással miről beszélt a találkozó előtt:
Hasznos instrukciókkal látott el, a meccs után pedig ő is nagyon boldog volt. Nagyon jó érzés, hogy örült nekem, én is így szoktam örülni az ő góljainak. Sajnos most nem tudott velünk lenni a pályán, de a következő mérkőzésen már ő is itt lesz, szóval még erősebbek leszünk.
A zöld-fehérek fiatal tehetsége a gólja utáni pillanatokról és a Negóval való beszélgetéséről is beszámolt.
Már az előző összetartáson is sokat beszélgettünk, elárulta, hogy régóta követi a pályafutásomat. Jó kapcsolatot ápolunk, amikor elköszöntünk egymástól azt mondta, folytassam úgy a Fradival, ahogy elkezdtem.
"Jó a hangulat, rég nyertünk már itthon mérkőzést. A szövetségi kapitány elmondta a meccs előtt, hogy vissza kell adni a szurkolóknak azt, hogy mindig telt ház van itthon. Szóval igyekeztünk a lehető legjobb játékot nyújtani. Nagyon boldogok vagyunk, hogy győzni tudtunk"
Gruber szerint kedden képesek lesznek megszorongatni a portugálokat is.
Portugália jóval nagyobb játékerőt képvisel. A szeptemberi találkozón közel jártunk a döntetlenhez, szóval tudjuk, hogy van esélyünk a pontszerzésre. Mindent megteszünk, hogy jó eredménnyel térjünk haza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.