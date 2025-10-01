Szoboszlai miatt össztűz zúdul Arne Slotra

Amíg futott a szekér – legalábbis zömében a hajrában lőtt gólokkal sorjáztak a nehézkes győzelmek –, ünnepelték Arne Slotot az edzői húzásaiért, többek között azért, hogy jobbhátvédként vetette be Szoboszlai Dominikot. A Crystal Palace (1-2 az angol bajnokságban) és a Galatasaray (0-1 a Bajnokok Ligájában) elleni vereségek után fordult a kocka. A holland szakvezető felforgatott csapatösszeállítását bírálják szakértők és kommentelők egyaránt a keddi Galatasaray-Liverpool meccs láttán.

Slot bő egy óra múltán korrigálta cseréivel a furcsa döntéseit a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen Fotó: Liverpool FC

Slot bűne a szemükben, hogy a középpályás Szoboszlait – a döntő 11-est összehozó – jobbhátvédként, a jobbhátvédnek vett Jeremie Frimpongot jobbszélsőként (a kispadra ültetett szupersztár, Mohamed Szalah helyén), a támadó Florian Wirtzet pedig Szoboszlai eredeti középpályás posztján szerepeltette Isztambulban.

Galatasaray-Liverpool: Slot szúrta el?

– Vajon hányat cserél Slot a szünetben? Vagy tényleg bízik ebben az összeállításban? A döntése, hogy Frimpong helyett Szoboszlai a jobbhátvéd – gyorsabb az ellenfele, kétszer is mögé került és büntetőt harcolt ki róla – írta a BBC-nél dolgozó egykori Chelsea- és Everton-sztár, Pat Nevin már az első félidő után, amelyben Szoboszlai hatból öt párharcot elvesztett Baris Alper Yilmaz ellen, és ötször veszített labdát.

Should Jeremie Frimpong have started at right-back for Liverpool tonight, rather than Dominik Szoboszlai? 🤔 pic.twitter.com/of0uqnUZUs — Match of the Day (@BBCMOTD) September 30, 2025

A Pool-edző a szünetben még nem cserélt ugyan, de a 62. percre már ő is látta, hogy át kell szerveznie a csapatát: Conor Bradleyt küldte be jobbhátvédnek és Szoboszlait előrébb tolta a középpályára; a lecserélt Frimpong helyett hadba dobta Szalahot; a középen súlytalan Wirtzet pedig az addigi balszélső, Cody Gakpo helyére küldte előre. Vagyis korrigálta mindhárom meglepő húzását. Ettől még a közösségi oldalakon tömegével kérik számon a kezdőcsapatát illető döntéseit.

„Frimpongnak kéne jobbhátvédként játszania, és Szoboszlainak középpályásként. Ez ilyen egyszerű”;

„Szoboszlai védő, Wirtz középpályás, Frimpong támadó?!”;

„Frimpong a jobbszélső, míg Szoboszlai a jobbhátvéd???”;

„A Liverpoolnak nem kellett Trent Alexander-Arnold, hát élvezzétek Szoboszlait és Frimpongot!”;