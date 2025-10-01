Arne Slot őszintén beszélt Szoboszlai hibájáról, népharag zúdult Kerkezékre

Három nap alatt második meccsét veszítette el a Liverpool. A bajnoki kudarc után ezúttal a BL-ben kapott ki a gárda, a török Galatasaray 1-0-s győzelméhez Szoboszlai Dominik hibája is kellett. Az első félidőben jobbhátvédként játszó magyar labdarúgó a tizenhatoson belül csak könyökléssel tudta megállítani ellenfelét, Victor Osimhen pedig értékesítette a büntetőt. Az esettel kapcsolatban Arne Slot vezetőedző is megszólalt.
A holland tréner úgy vélte, az első félidőben megvoltak a helyzeteik, a második játékrésszel azonban már nem volt elégedett. Slot azt is elmondta, a tizenegyes előtt nem volt akkora veszély, mint amekkora lett belőle.
Nem hibáztatom Dominikot, de az ellenfél érezte az ütést és jókor esett el. Az esetnél a törököknek 20 százalék esélyük volt a büntetőre, ebből lett egy tiszta, 100 százalékig jogos tizenegyesük
- mondta a Galatasaray-Liverpool meccs után Slot Szoboszlai könyökléséről.
A szakértők mellett a drukkerek is úgy vélik, egyelőre nem váltak be a Liverpool nyári igazolásai. Hugo Ekitiké az egyedüli kivétel, de Florian Wirtz eddig semmit nem mutatott, Alexander Isak is halovány, s Jeremie Frimpong mellett szerintük Kerkez Milos is inkább a cserék közé való. A többség a baloldalon a klub ikonját, Andrew Robertsont szeretné látni.
A Liverpool szombaton a Chelsea ellen idegenben javíthat a bajnokságban.
