Nincsenek szavak: borzasztó fájdalmak közepette hunyt el az egykori futballsztár

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 16:10
Az egykori futballista mindössze 44 évesen hunyt el. A sportoló korábban már legyőzte a rákot, ám a betegség hirtelen kiújult.
Mindössze 44 éves korában elhunyt az egykori futballsztár, aki hosszas küzdelmet folytatott a rákkal, mielőtt a betegség váratlanul kiújult. Vasilica Georgiu a visszavonulása után az elmúlt néhány évet akadémiai edzőként töltötte. Először 18 hónappal ezelőtt diagnosztizálták nála a betegséget, miután nem kezelték idejében a jobb vádliján lévő rosszindulatú daganatot, amely körülbelül 3 kilósra nőtt, mivel a sportoló sokáig figyelmen kívül hagyta.

gyász, elhunyt, gyertya
Tragikusan fiatalon hunyt el az egykori futballsztár / Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Ezt követően egy újabb liposzarkóma - azaz, rosszindulatú zsírszövetdaganat -, jelent meg Georgiu hasán, így ezelőtt két hónappal megműtötték Kolozsváron, Románia északnyugati részén. Ekkor minden rendben lévőnek tűnt, egészen addig, amíg az egykori focista meg nem látogatta a nővérét Olaszországban, ahonnan súlyos bordaközi fájdalommal tért haza. Az ezt követő vizsgálatok kimutatták, hogy a rák már a test további részére is átterjedt. Georgiu ezután visszatért a kolozsvári Onkológiai Intézetbe intenzív kezelésre, ám sajnálatos módon vasárnap reggel, október 5-én elhunyt.

Georgiu az aradi futball egyik legígéretesebb középpályása volt, aki egy szezont töltött a román élvonalban, miután 2003-2004-ben az FC Bihor Oradea csapatához igazolt. A karrierje nagy részét Románia másodosztályában töltötte, olyan csapatokban, mint az FC UTA Arad, a Tricotaje Ineu, a Frontiera Curtici és a Gloria Arad. Karrierje során Georgiu olyan román sztárokkal játszott együtt, mint Cristian Panin, Sorin Boti, Marius Ciubancan és Claudiu Drăgan.

Georgiu több gyermek- és juniorcsoportot is edzett a Brosovszky Ineu Akadémián, majd létrehozta saját futballiskoláját, a Sporting Aradot. Fia, Luca David feltörekvő fiatal labdarúgó, aki édesapja nyomdokaiba szeretne lépni, az unokatestvére pedig Daniela Dodean, háromszoros asztalitenisz Európa-bajnok - írja a Daily Star.

 

