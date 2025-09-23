Gyász: Elhunyt a világhírű teniszcsillag

Egy emberként gyászol a nemzetközi teniszvilág. A horvát teniszszövetség megerősítette, hogy Niki Pilic 86 évesen elhunyt. Sztárok hada gyászolja őt, köztük Boris Becker és Novak Djokovic is.
Nikola Pilic teniszezőként és edzőként is legendás pályafutással rendelkezett. A német teniszválogatott edzőjeként 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban Davis Kupa-győzelemre vezette a csapatot, profi játékosként pedig párosgyőzelmet szerzett az US openen.
Az egykori német Davis Kupa-győztes Carl-Uwe Steeb, megtörten nyilatkozott Pilic állapotával kapcsolatban: „Körülbelül négy hete beszéltem vele, a születésnapján. Azt mondta, hogy jól van, és még mindig teniszezik. Még mindig kaptam róla képeket, fitt és virgonc volt a teniszklubjában. Még mindig heti hat órában adott teniszleckéket. Szóval ez váratlan hír számomra, a kora ellenére is.”
Steeb megható szavakat is fűzött a teniszlegendához:
Abszolút hozzáértő, segítőkész ember volt, és jó barátom lett. A csapatból mindannyian kapcsolatban maradtunk vele. Biztos vagyok benne, hogy mindenki felhívta őt a születésnapján. Sok évvel ezelőtt visszaköltözött Horvátországba, de sajnos nem találkoztunk többet, mert nem akart utazni. Sajnos egy Davis Kupa-évfordulós eseményre sem akart már eljönni
