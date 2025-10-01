Cseréje után azonnal kórházba vitték az NB I-es focistát, az életveszély is szóba került

Riasztó hírt közölt focistájáról az NB I-es Nyíregyháza. Pénteken a fővárosban rendezték meg az Újpest elleni bajnokit (2-2), a keretből Katona Mátyás kórházban van azóta. A játékosról külön kihangsúlyozták, hogy nincs életveszélyben.

Katona Mátyás kórházban van a meccs óta Fotó: Czinege Melinda

Katona Mátyást a 71. percben egy ütközés miatt kellett lecserélni. Azonnal orvosi kezelés alá került, s jelenleg is megfigyelés alatt tartják.

Ezért van Katona Mátyás kórházban

A klub közleményében jelezte, a játékosuk állapota stabil, a hasi sérülésen túl konkrétumot nem írnak a megfigyelés okáról

Hasi sérülést szenvedett, jelenleg is a Semmelweis Egyetemen ápolják, állapota stabil, nincs életveszélyben. Megfigyelés alatt van, és további vizsgálatok várnak rá

- írta a klub.