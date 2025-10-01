Cseréje után azonnal kórházba vitték az NB I-es focistát, az életveszély is szóba került

Riasztó hírt közölt focistájáról az NB I-es Nyíregyháza. Pénteken a fővárosban rendezték meg az Újpest elleni bajnokit (2-2), a keretből Katona Mátyás kórházban van azóta. A játékosról külön kihangsúlyozták, hogy nincs életveszélyben.
Katona Mátyást a 71. percben egy ütközés miatt kellett lecserélni. Azonnal orvosi kezelés alá került, s jelenleg is megfigyelés alatt tartják.
A klub közleményében jelezte, a játékosuk állapota stabil, a hasi sérülésen túl konkrétumot nem írnak a megfigyelés okáról
Hasi sérülést szenvedett, jelenleg is a Semmelweis Egyetemen ápolják, állapota stabil, nincs életveszélyben. Megfigyelés alatt van, és további vizsgálatok várnak rá
- írta a klub.
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.