Gólyahír: apa lesz a magyar válogatott játékosa

Nemrég érkezett a nagyszerű hír, hogy apa lesz a magyar válogatott futballista, Callum Styles. Marco Rossi alapembere, illetve a West Bromwich Albion játékosa és szerelme, Lily a közösségi médiában osztotta meg a boldogságát a rajongókkal.

Apa lesz Callum Styles / Fotó: Getty Images

Egy rész belőlem + egy rész belőled, a február varázslatos lesz!

- olvasható az Instagram-bejegyzésben, amelyben az ultrahang felvételt is megosztották.