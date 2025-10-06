Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Gólyahír: apa lesz a magyar válogatott játékosa

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 10:20
A fiatal labdarúgó és szerelme a közösségi médiában osztották meg a nagyszerű hírt.
Nemrég érkezett a nagyszerű hír, hogy apa lesz a magyar válogatott futballista, Callum Styles. Marco Rossi alapembere, illetve a West Bromwich Albion játékosa és szerelme, Lily a közösségi médiában osztotta meg a boldogságát a rajongókkal.

Callum Stylest a vereség ellenére is dicsérte a West Brom élő legendája
Apa lesz Callum Styles / Fotó:  Getty Images

Egy rész belőlem + egy rész belőled, a február varázslatos lesz!

- olvasható az Instagram-bejegyzésben, amelyben az ultrahang felvételt is megosztották. 

 

