Ilyen nagyra nőtt Dibusz Dénes kisfia, a Fradi kapusa elfogadja a kicsi választását - Fotó

A Ferencváros és a magyar válogatott kapusa nemcsak a gólvonalnál áll stabilan, hanem a családi életben is igyekszik helytállni. Dibusz Dénes két kisgyermek édesapjaként a mérkőzések, edzések és utazások mellett is fontosnak tartja, hogy minél több időt töltsön szeretteivel – még ha ez néha mozgalmas, nyüzsgő délutánokat is jelent. A kapust otthon felesége, Petra mellett két gyermeke, a 6 éves Bence és a két esztendős Lotti várja.
Két kisgyerekkel otthon nehéz pihenésről beszélni – ők írják a napi programot. Ha ovis időszak van, délután elhozom Bencét az oviból, addig Lotti általában alszik… jó esetben. Rosszabb esetben már korábban beindul a délutáni „buli” otthon. Ilyenkor igyekszünk minél több időt együtt tölteni. Szinte minden nap van valamilyen külön programja Bencének, amire vagy együtt megyünk családostól, vagy a feleségem vagy én viszem el, miközben a másik a kislányunkkal van és foglalkozik vele. A délutánok tényleg a családról szólnak, és ilyenkor igyekszem a lehető legnagyobb részt vállalni az otthoni teendőkből
- mondta az otthoni munkamegosztásról a Fradi csapatkapitánya. Neki persze a mindennapi rutin mellett az élsport állandó utazásokkal és távollétekkel jár, amit nem mindig könnyű összeegyeztetni a családi élettel
"A heti két mérkőzés, az utazások, az edzőtáborok – legyen az klubcsapattal vagy válogatottal – sok távolléttel járnak. Vannak időszakok, amikor nagyon ritkán látjuk egymást, és kevés idő jut a közös programokra. Tudtuk, hogy ez ezzel a pályával együtt jár, és eddig egész jól megbirkóztunk vele. Bízom benne, hogy a hátralévő években, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, továbbra is jól tudjuk menedzselni ezt az életmódot."
A válogatott játékos nemcsak a hétköznapokban, hanem a mérkőzéseken is számíthat a szeretteire, hiszen gyakran a lelátóról buzdítják. Sőt, néha a pályán is ott vannak, mint ahogy az a Ludogorec elleni hazai meccsen történt.
„Bence kísért be a pályára, amit nagyon élvezett és várt. Maga a foci nem különösebben érdekli, de a mérkőzések hangulata és az élmény tetszik neki. Nincs benne feltétlenül „a génjeiben” a futball, és nem is képzelek el neki ebbe az irányba jövőt – de ez egyáltalán nem baj.”
Dibusz Dénes szerint kisfiát, Bencét most sokkal jobban leköti egy másik hobbi.
Most a horgászat van nála fókuszban. Amikor időm engedi, én is megyek vele, és együtt várjuk a halakat. De sokszor nélkülem horgászik, mert nem mindig tudok ott lenni. Szerencsére van egy kis nyaralónk egy stéggel, ahol ki tudja élni a szenvedélyét, és a családban vannak nálam sokkal tapasztaltabb segítők is, akik terelgetik.
Az édesapa nem erőlteti az élsportot, inkább azt tartja fontosnak, hogy a fia megtalálja a saját útját
Szeret mozogni, nagy a mozgásigénye, de nem gondolom, hogy belőle élsportoló lesz. Persze bármi lehet, hiszen én sem látszottam ötévesen élsportolónak. A lényeg, hogy amit csinál, azt szeresse, mi ebben támogatjuk és igyekszünk számára mindent megadni, ami normális keretek között lehetséges. Aztán majd meglátjuk, milyen irányba indul el
- mondta a kapus, akire fontos meccsek várnak az NB I-ben és a BL-ben is. A Fradi szombaton a Puskás Akadémiát fogadja, majd a Qarabag elleni csata jön a Bajnokok Ligája főtáblájáért.
