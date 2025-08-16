UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ilyen nagyra nőtt Dibusz Dénes kisfia, a Fradi kapusa elfogadja a kicsi választását - Fotó

Dibusz Dénes
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 06:15
Fradicsalád
Kisfiával érkezett a pályára a Fradi kapusa a BL-ben. Dibusz Dénes a Borsnak elárulta, nem feltétlen lesz focista a kis Bence.

A Ferencváros és a magyar válogatott kapusa nemcsak a gólvonalnál áll stabilan, hanem a családi életben is igyekszik helytállni. Dibusz Dénes két kisgyermek édesapjaként a mérkőzések, edzések és utazások mellett is fontosnak tartja, hogy minél több időt töltsön szeretteivel – még ha ez néha mozgalmas, nyüzsgő délutánokat is jelent. A kapust otthon felesége, Petra mellett két gyermeke, a 6 éves Bence és a két esztendős Lotti várja.

Dibusz Dénes
Dibusz Dénes, a Fradi kapitánya minden szabadidejét a családjával tölti. Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Dibusz Dénes: Otthon a gyerekek diktálnak

Két kisgyerekkel otthon nehéz pihenésről beszélni – ők írják a napi programot. Ha ovis időszak van, délután elhozom Bencét az oviból, addig Lotti általában alszik… jó esetben. Rosszabb esetben már korábban beindul a délutáni „buli” otthon. Ilyenkor igyekszünk minél több időt együtt tölteni. Szinte minden nap van valamilyen külön programja Bencének, amire vagy együtt megyünk családostól, vagy a feleségem vagy én viszem el, miközben a másik a kislányunkkal van és foglalkozik vele. A délutánok tényleg a családról szólnak, és ilyenkor igyekszem a lehető legnagyobb részt vállalni az otthoni teendőkből

- mondta az otthoni munkamegosztásról a Fradi csapatkapitánya. Neki persze a mindennapi rutin mellett az élsport állandó utazásokkal és távollétekkel jár, amit nem mindig könnyű összeegyeztetni a családi élettel

"A heti két mérkőzés, az utazások, az edzőtáborok – legyen az klubcsapattal vagy válogatottal – sok távolléttel járnak. Vannak időszakok, amikor nagyon ritkán látjuk egymást, és kevés idő jut a közös programokra. Tudtuk, hogy ez ezzel a pályával együtt jár, és eddig egész jól megbirkóztunk vele. Bízom benne, hogy a hátralévő években, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, továbbra is jól tudjuk menedzselni ezt az életmódot."

Dibusz Dénes
Dibusz Dénes legnagyobb szurkolótábora a családja. Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

A válogatott játékos nemcsak a hétköznapokban, hanem a mérkőzéseken is számíthat a szeretteire, hiszen gyakran a lelátóról buzdítják. Sőt, néha a pályán is ott vannak, mint ahogy az a Ludogorec elleni hazai meccsen történt.

„Bence kísért be a pályára, amit nagyon élvezett és várt. Maga a foci nem különösebben érdekli, de a mérkőzések hangulata és az élmény tetszik neki. Nincs benne feltétlenül „a génjeiben” a futball, és nem is képzelek el neki ebbe az irányba jövőt – de ez egyáltalán nem baj.”

Dibusz Dénest kisfia, Bence kísérte be a Ludogorec elleni mérkőzésre (Fotó: Fradi.hu) 

Dibusz Dénes szerint kisfiát, Bencét most sokkal jobban leköti egy másik hobbi.

Most a horgászat van nála fókuszban. Amikor időm engedi, én is megyek vele, és együtt várjuk a halakat. De sokszor nélkülem horgászik, mert nem mindig tudok ott lenni. Szerencsére van egy kis nyaralónk egy stéggel, ahol ki tudja élni a szenvedélyét, és a családban vannak nálam sokkal tapasztaltabb segítők is, akik terelgetik.


Az édesapa nem erőlteti az élsportot, inkább azt tartja fontosnak, hogy a fia megtalálja a saját útját
 

Szeret mozogni, nagy a mozgásigénye, de nem gondolom, hogy belőle élsportoló lesz. Persze bármi lehet, hiszen én sem látszottam ötévesen élsportolónak. A lényeg, hogy amit csinál, azt szeresse, mi ebben támogatjuk és igyekszünk számára mindent megadni, ami normális keretek között lehetséges. Aztán majd meglátjuk, milyen irányba indul el

- mondta a kapus, akire fontos meccsek várnak az NB I-ben és a BL-ben is. A Fradi szombaton a Puskás Akadémiát fogadja, majd a Qarabag elleni csata jön a Bajnokok Ligája főtáblájáért. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
