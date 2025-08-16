Ilyen nagyra nőtt Dibusz Dénes kisfia, a Fradi kapusa elfogadja a kicsi választását - Fotó

A Ferencváros és a magyar válogatott kapusa nemcsak a gólvonalnál áll stabilan, hanem a családi életben is igyekszik helytállni. Dibusz Dénes két kisgyermek édesapjaként a mérkőzések, edzések és utazások mellett is fontosnak tartja, hogy minél több időt töltsön szeretteivel – még ha ez néha mozgalmas, nyüzsgő délutánokat is jelent. A kapust otthon felesége, Petra mellett két gyermeke, a 6 éves Bence és a két esztendős Lotti várja.

Dibusz Dénes, a Fradi kapitánya minden szabadidejét a családjával tölti. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Dibusz Dénes: Otthon a gyerekek diktálnak

Két kisgyerekkel otthon nehéz pihenésről beszélni – ők írják a napi programot. Ha ovis időszak van, délután elhozom Bencét az oviból, addig Lotti általában alszik… jó esetben. Rosszabb esetben már korábban beindul a délutáni „buli” otthon. Ilyenkor igyekszünk minél több időt együtt tölteni. Szinte minden nap van valamilyen külön programja Bencének, amire vagy együtt megyünk családostól, vagy a feleségem vagy én viszem el, miközben a másik a kislányunkkal van és foglalkozik vele. A délutánok tényleg a családról szólnak, és ilyenkor igyekszem a lehető legnagyobb részt vállalni az otthoni teendőkből

- mondta az otthoni munkamegosztásról a Fradi csapatkapitánya. Neki persze a mindennapi rutin mellett az élsport állandó utazásokkal és távollétekkel jár, amit nem mindig könnyű összeegyeztetni a családi élettel

"A heti két mérkőzés, az utazások, az edzőtáborok – legyen az klubcsapattal vagy válogatottal – sok távolléttel járnak. Vannak időszakok, amikor nagyon ritkán látjuk egymást, és kevés idő jut a közös programokra. Tudtuk, hogy ez ezzel a pályával együtt jár, és eddig egész jól megbirkóztunk vele. Bízom benne, hogy a hátralévő években, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, továbbra is jól tudjuk menedzselni ezt az életmódot."

Dibusz Dénes legnagyobb szurkolótábora a családja. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A válogatott játékos nemcsak a hétköznapokban, hanem a mérkőzéseken is számíthat a szeretteire, hiszen gyakran a lelátóról buzdítják. Sőt, néha a pályán is ott vannak, mint ahogy az a Ludogorec elleni hazai meccsen történt.