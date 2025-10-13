Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Csuti rejtélyes üzenetet küldött, találgatnak a rajongók

reality
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 17:10
Sztárok a reptérenÚjratervezés (tévéműsor)CsutiTV2
A realityszereplő-üzletember elárulta, hogy már forgatják az Újratervezés hatodik évadját a TV2-vel. De mi lesz a Szállj munkába - Sztárok a reptéren című műsorának sorsa? Csuti erre is kitért a közösségi oldalán.
Bors
A szerző cikkei

Csuti örömmel közölte Instagram-oldalán, hogy már forog a TV2 számára az Újratervezés. Mint ismert, 2025-ben a TV2 ismét segítő kezet nyújtott olyan családoknak, amelyek számára az igazi otthon megteremtése csak álom: a stáb profi tervezők és kivitelezők segítségével éjt nappallá téve dolgozott azon, hogy élhetőbb és szebb körülményeket alakítson ki.

Csuti
Csuti egy műsorban biztosan visszatér, a másik még kérdéses
Fotó: Szabolcs László

A két műsorvezető idén Szabó Zsófi és Stohl András volt, akik mellett Szabó András Csuti és Lehoczky Léna lakberendező végigkísérte a műsorban szereplők útját. Újabb családok életét varázsolták álomszerűvé: amellett, hogy lakáshelyzetük gyökeresen megváltozott, felejthetetlen élményprogramokon is részt vehettek.

Csuti gyerekei jobban vannak

Csuti,  aki nemrégi Párizsban járt szerelmével, Sudár Biankával, elmondta, hogy a hétvégét otthoni teendőkkel, edzéssel, kerti munkákkal töltötte. Kulcsár Edinával közös gyerekei betegek voltak, de már minden rendben van velük. 

Nekem nincs okom panaszkodni. Meg kell oldani, ha mégis lenne mire– jegyezte meg.

A realityszereplőhöz köthető műsor még a TV2-n a Sztárok a reptéren. A műsorban ismert emberek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér különböző munkaköreit próbálták ki, az első évadjából (persze a Reptér című sláger miatt) nem maradhatott ki Korda György és Balázs Klári, mellettük Cooky és Szécsi Debóra, Gáspár Bea és Gáspár Evelin, Oszvald Marika és Peller Károly, a Polgár házaspár, Varga Viktor, Fásy Ádám, Kautzky Armand és Szandi is megjelentek a realityben. 

Legutóbb Bódi Sylvi, Gelencsér Timi, Győrfi Dániel, Kiss Virág, Kozma Dominik, Pásztor Anna, Somhegyi Krisztián, Sydney van den Bosch, Tápai Szabina és Zimány Linda szerepelt a repülőtéren forgatott valóságshow-ban. Arról is kérdezték a műsorvezetőt, hogy ennek lesz-e folytatása, erre talányos választ adott:

Rajtam és a TV2-n nem múlik, az biztos– írta Csuti.

 

