Csuti rejtélyes üzenetet küldött, találgatnak a rajongók

Csuti örömmel közölte Instagram-oldalán, hogy már forog a TV2 számára az Újratervezés. Mint ismert, 2025-ben a TV2 ismét segítő kezet nyújtott olyan családoknak, amelyek számára az igazi otthon megteremtése csak álom: a stáb profi tervezők és kivitelezők segítségével éjt nappallá téve dolgozott azon, hogy élhetőbb és szebb körülményeket alakítson ki.

Csuti egy műsorban biztosan visszatér, a másik még kérdéses

Fotó: Szabolcs László

A két műsorvezető idén Szabó Zsófi és Stohl András volt, akik mellett Szabó András Csuti és Lehoczky Léna lakberendező végigkísérte a műsorban szereplők útját. Újabb családok életét varázsolták álomszerűvé: amellett, hogy lakáshelyzetük gyökeresen megváltozott, felejthetetlen élményprogramokon is részt vehettek.

Csuti gyerekei jobban vannak

Csuti, aki nemrégi Párizsban járt szerelmével, Sudár Biankával, elmondta, hogy a hétvégét otthoni teendőkkel, edzéssel, kerti munkákkal töltötte. Kulcsár Edinával közös gyerekei betegek voltak, de már minden rendben van velük.

„Nekem nincs okom panaszkodni. Meg kell oldani, ha mégis lenne mire” – jegyezte meg.

A realityszereplőhöz köthető műsor még a TV2-n a Sztárok a reptéren. A műsorban ismert emberek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér különböző munkaköreit próbálták ki, az első évadjából (persze a Reptér című sláger miatt) nem maradhatott ki Korda György és Balázs Klári, mellettük Cooky és Szécsi Debóra, Gáspár Bea és Gáspár Evelin, Oszvald Marika és Peller Károly, a Polgár házaspár, Varga Viktor, Fásy Ádám, Kautzky Armand és Szandi is megjelentek a realityben.

Legutóbb Bódi Sylvi, Gelencsér Timi, Győrfi Dániel, Kiss Virág, Kozma Dominik, Pásztor Anna, Somhegyi Krisztián, Sydney van den Bosch, Tápai Szabina és Zimány Linda szerepelt a repülőtéren forgatott valóságshow-ban. Arról is kérdezték a műsorvezetőt, hogy ennek lesz-e folytatása, erre talányos választ adott:

„Rajtam és a TV2-n nem múlik, az biztos” – írta Csuti.