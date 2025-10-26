Curtis kifakadt: „Ez egy k*rvára elb*szott szavazás volt"

A TV2 Megasztár nyolcadik évadának első élő show-ja mindent hozott, amit egy zenés tehetségkutatótól elvárhat a közönség: feszültséget, drámát, meglepetést és dühöt is. A szombat esti adás végén Curtis, azaz Széki Attila volt az, aki aligha tudta megőrizni a hidegvérét. Két versenyzője, Frank Annamari (Anami) és Balogh Rikárdó is búcsúzott, ami nemcsak szakmailag, hanem érzelmileg is mélyen érintette a mestert. Az este során tizenhárman léptek színpadra, de csak tízen juthattak tovább – a döntés azonban sokak szerint, és főleg Curtis szerint, nem tükrözte a valós teljesítményt.

Curtis Megasztár csapata hamar megfogyatkozott (Fotó: Markovics Gábor)

Curtis kifakadt: Nem érti a szavazást

„Nem érzem magam hibásnak. Rikárdó sokkal jobban rappelt, mint P.Y.F.U, igaz, Anami nem nyújtotta a legjobb formáját, hallottam már tőle jobb produkciót, de semmiképpen nem érdemelte meg a kiesést” – fakadt ki a rapper, aki láthatóan nehezen dolgozta fel a történteket. A zsűritag úgy érezte, hogy az adás során nem a zenei teljesítmény döntött, hanem az érzelmek:

Azt érzem, hogy máltai szeretetszolgálat volt a mai adás, sajnálatból juttattunk tovább énekeseket. Elképesztően csalódott vagyok, értetlenül állok az egész előtt

– tette hozzá csalódottan akinek éppen szombaton debütált új dala, Ez ma a sláger címen.

Nem engedi el a büszkeségei kezét

A mester ugyanakkor nem hagyja magukra tanítványait: „Mindkettőjüknek elmondtam, ameddig ők is szeretnék, természetesen a saját kiadómban, a C4 Records-nál helyük van. Ha nem a Megasztár, majd én egyengetem az útjukat" – mondta, jelezve, hogy hisz a kiesett versenyzők jövőjében, és nem engedi, hogy a tehetségük elvesszen.

Curtis Kökény Lali sikerében bízhat már csak (Fotó: Markovics Gábor)

Minden idejét a versenyzői és a műsor kötik le

Curtis a műsor során is mindent beleadott: saját bevallása szerint az utóbbi hetekben minden idejét a versenyzőinek szentelte:

Ennél nem lehet keményebben dolgozni, mert minden időmet a versenyzőimre és a műsorra szántam. Igen, több időm lesz így Lalira, őt egyébként is döntős versenyzőnek érzem az első pillanattól kezdve. Ma is elképesztő produkciót nyújtott

– méltatta egyetlen talpon maradt versenyzőjét.