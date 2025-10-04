Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kimaradt a sztár, döntöttek a magyarokról Liverpoolban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 17:21 / FRISSÍTÉS: 2025. október 04. 17:23
Kerkez MilosChelsea FCLiverpool
Florian Wirtz helyett Szoboszlai Dominik lesz a támadó középpályás. Kerkez Milos is ott van a kezdőben a Chelsea-Liverpool meccsen.

Két vereség után Londonban játszik bajnokit a Premier League-címvédője. A Chelsea-Liverpool meccs előtt nagy kérdés volt, milyen szerepet szán Arne Slot menedzser Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára.

Londonban rendezik a Chelsea-Liverpool meccse
Londonban rendezik a Chelsea-Liverpool meccset Fotó: Chris Lee - Chelsea FC

Nos, Szoboszlai és Kerkez is ott vannak a kezdőben. Sőt, Szoboszlai újra támadó középpályás lehet, mivel csak a kispadon van a német Florian Wirtz.

 

Itt nézheted a Chelsea-Liverpool meccset

A találkozó szombaton 18.30-kor kezdődik, a Spíler1 Tv közvetíti.

 

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

