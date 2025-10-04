Kimaradt a sztár, döntöttek a magyarokról Liverpoolban

Két vereség után Londonban játszik bajnokit a Premier League-címvédője. A Chelsea-Liverpool meccs előtt nagy kérdés volt, milyen szerepet szán Arne Slot menedzser Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára.

Londonban rendezik a Chelsea-Liverpool meccset Fotó: Chris Lee - Chelsea FC

Nos, Szoboszlai és Kerkez is ott vannak a kezdőben. Sőt, Szoboszlai újra támadó középpályás lehet, mivel csak a kispadon van a német Florian Wirtz.

Itt nézheted a Chelsea-Liverpool meccset

A találkozó szombaton 18.30-kor kezdődik, a Spíler1 Tv közvetíti.