Kimaradt a sztár, döntöttek a magyarokról Liverpoolban

Két vereség után Londonban játszik bajnokit a Premier League-címvédője. A Chelsea-Liverpool meccs előtt nagy kérdés volt, milyen szerepet szán Arne Slot menedzser Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára.
Nos, Szoboszlai és Kerkez is ott vannak a kezdőben. Sőt, Szoboszlai újra támadó középpályás lehet, mivel csak a kispadon van a német Florian Wirtz.
A találkozó szombaton 18.30-kor kezdődik, a Spíler1 Tv közvetíti.
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
