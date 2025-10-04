Szoboszlai gyanús mozdulata után kitört a balhé, a bíró a kispadhoz rohant

A Premier League hétvégi rangadóját Magyarországon is kiemelt figyelem kísérik, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Chelsea-Liverpool meccsen. A "Vörösök" viszont már a 14. percben hátrányba került Moises Caicedo bombagólja után, és a hazaiak ezt követően is folyamatosan veszélyt teremtettek. A legnagyobb vihart kavart szituáció a 39. percben jött: Alejandro Garnacho Szoboszlai mellett tört be a tizenhatoson belülre, majd a földre került. A Stamford Bridge közönsége és a Chelsea-játékosok egy emberként reklamáltak, ám a bíró végül úgy gondolta, nem jár büntető. Érdekesség, hogy kedden a Galatasaray elleni BL-meccsen éppen Szoboszlai hozott össze tizenegyest a törököknek.

Szoboszlai Dominik mellett futott el Garnacho, ezután a szituáció után reklamáltak a hazaiak büntetőt Fotó: Chris Lee - Chelsea FC

Az eset után a szurkolók tüntettek, de a Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca sem úszta meg következmények nélkül a hangos reklamálást: Anthony Taylor játékvezető sportszerűtlenség miatt sárga lappal figyelmeztette.

A második félidőben Szoboszlai újra jobbhátvéd lett, így még többet találkozik Garnachóval.