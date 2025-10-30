Ezt nem láttuk jönni: Zebegényben betiltották a tökfaragást

Tönkre tette a Halloweent egyetlen rendelet, amire senki sem számított. A halloweeni töklámpásokat az október 31-ei ünnep ikonikus jelképe lett. A lámpások többféle célt szolgáltak. Egyrészt, hogy Samhain éjszakáján megvilágítsák az utat, másrészt hogy szellemeket és egyéb alvilági lényeket szimbolizáljanak, illetve hogy megvédjék azoktól az embereket és otthonaikat. Néha ablakpárkányokra is helyezték őket, hogy ezeket a lényeket távol tartsák otthonaiktól. Zebegénybe ilyesmi nem fordulhat elő...

Betiltották a töklámpás faragást Zebegényben / Fotó: Pexels

A Pest vármegyei Zebegényben azonban derült égből villámcsapásként betiltották a tökfaragást. A terv szerint a főtérén lett volna egy ehhez kapcsolódó közösségi program. Ám a helyi polgármester, Ferenczy Ernő Ervin bejelentette: szerinte a halloweenhez köthető külföldi szokások összeegyeztethetetlenek a település, Magyarország és a magyar emberek hagyományos értékrendjével.

A mandiner azt írta: az alig 1500 lakosú faluban a konfliktus gyökere az volt, hogy az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők, György Réka és Kovács Dóra engedély és egyeztetés nélkül szerveztek eseményt a főtérre.

Mint ahogy Ferenczy Ernő Ervin fogalmazott: a helyi közösség szellemisége nem tűri, hogy idegen kultúrák ennyire befolyásolják őket. A halál rémisztő motívumait díszként kezelni, ijesztő tökfejeket faragni mécsesekkel, miközben a falu lakói imával és gyertyával emlékeznek a temetőben – ez nem illeszkedik a zebegényi értékekhez és sérti a közösség érzékenységét.

„Döntésem végleges és Zebegény érdekeit szolgálja. Az esemény október 31-én nem valósulhat meg – sem jogi, sem erkölcsi, sem kulturális okokból. Ez nem támadás senki ellen, hanem a település védelme” – zárta sorait a polgármester.

