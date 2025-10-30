Ezt biztosan nem tudtad Szoboszlai feleségéről, a TV2 sztárja a főnöke

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kapcsolata olyan, mint egy romantikus filmben: gyerekkoruk óta ismerik egymást, a sors pedig évekkel később hozta őket újra össze – immár felnőttként, sikeres karrierrel a hátuk mögött. A magyar válogatott csapatkapitánya és szerelme 2025-ben házasodtak össze, nem sokkal később pedig megszületett első gyermekük.
Borka a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát gazdálkodási és menedzsment szakon, majd a TV2 sztárvállalkozója, Tomán Szabina cégénél, a Tomán Dietnél kezdett el dolgozni marketingesként. A munkájában éppolyan kitartó és maximalista, mint férje a pályán – Szoboszlaihoz hasonlóan ő sem elégszik meg a középszerrel.
Korábban szinkronúszóként is kipróbálta magát, így a sport mindig közel állt a szívéhez, de a divat és a kommunikáció világában is otthonosan mozog. Nemrég a Budapest Fashion Weeken tűnt fel, ahol a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte – természetes szépségével, visszafogott eleganciájával minden tekintetet magára vont.
Merő Péter korábban a világhírű modellt, Axente Vanesszát is öltöztette, és idén Tomán Szabinával együtt zsűrizett a Next Top Model Hungary című műsorban – így Borka tulajdonképpen a hazai divatvilág elitjének közvetlen közelében dolgozik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.