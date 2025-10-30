Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ezt biztosan nem tudtad Szoboszlai feleségéről, a TV2 sztárja a főnöke

Buzsik Borka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 07:30
Tomán SzabinaSzoboszlai Dominik
Ezt kevesen tudták. Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka nemcsak gyönyörű és elegáns, hanem tehetséges is: a TV2 sztárvállalkozója, Tomán Szabina cégénél dolgozik marketingesként.
Bors
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kapcsolata olyan, mint egy romantikus filmben: gyerekkoruk óta ismerik egymást, a sors pedig évekkel később hozta őket újra össze – immár felnőttként, sikeres karrierrel a hátuk mögött. A magyar válogatott csapatkapitánya és szerelme 2025-ben házasodtak össze, nem sokkal később pedig megszületett első gyermekük.

Szoboszlai felesége, Buzsik Borka marketingesként dolgozik a Tomán
Szoboszlai felesége, Buzsik Borka marketingesként dolgozik a Tomán Dietnél Fotó: BORS

Borka a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát gazdálkodási és menedzsment szakon, majd a TV2 sztárvállalkozója, Tomán Szabina cégénél, a Tomán Dietnél kezdett el dolgozni marketingesként. A munkájában éppolyan kitartó és maximalista, mint férje a pályán – Szoboszlaihoz hasonlóan ő sem elégszik meg a középszerrel.

Buzsik Borkától nem áll messze a divat világa 

Korábban szinkronúszóként is kipróbálta magát, így a sport mindig közel állt a szívéhez, de a divat és a kommunikáció világában is otthonosan mozog. Nemrég a Budapest Fashion Weeken tűnt fel, ahol a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte – természetes szépségével, visszafogott eleganciájával minden tekintetet magára vont.

Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte
Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte Fotó: Gáll Regina

Merő Péter korábban a világhírű modellt, Axente Vanesszát is öltöztette, és idén Tomán Szabinával együtt zsűrizett a Next Top Model Hungary című műsorban – így Borka tulajdonképpen a hazai divatvilág elitjének közvetlen közelében dolgozik.

 

