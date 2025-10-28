BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási a pánik, felborult egy busz, a sofőr kizuhant a szélvédőn - Videó

buszbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 13:35
Flamengoszurkolók
A brazil futballszurkolókat szállító jármű keresztbe állt és felborult az autópályán. A buszbalesetnek négy súlyos sérültje van.

Mintegy 50 brazil szurkoló sérült meg, közülük négyen súlyosan, egy hétfő délutáni buszbalesetben, amikor a Flamengo-rajongókat szállító jármű felborult a Rio de Janeiro közelében található autópályán. A drukkerek Argentínába utaztak, hogy a helyszínen követhessék csapatuk Racing elleni Copa Libertadores (a dél-amerikai klubfutball nemzetközi kupája) elődöntőjét.

Az utasok többsége komolyabb sérülés nélkül megúszta a buszbalesetet
Az utasok többsége komolyabb sérülés nélkül megúszta a buszbalesetet Fotó: X

A baleset helyi idő szerint 18 óra körül történt Presidente Dutra autópálya 281-es kilométerénél, amely Brazília egyik fő autópályája, és Rio de Janeiro és São Paulo városait köti össze – írja a Marca.

Összesen 46 sérültet jelentettek, közülük 32-en könnyebben, 10-en közepesen, 4-en pedig súlyosan megsérültek.

A kamerák rögzítették a buszbalesetet

A busz eddig ismeretlen okokból kisodródott, majd felborult. A sérültek közül a sofőr állapota a legkritikusabb, ő kizuhant a szélvédőn keresztül. Két súlyosan sérültet a Volta Redonda-i Sao Joao Batista Városi Kórházban, a többieket pedig a Santa Casában kezelték. A helyszínen kisebb dulakodás tört ki, amikor egyesek megpróbáltak tárgyakat lopni a felborult buszból. 

A helyszínre egy pótlóbuszt is küldtek, amivel a sértetlen és a felszíni sérüléseket szenvedő, de már ellátott szurkolók tovább folytathatták az utat Argentínába.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu