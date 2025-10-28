Óriási a pánik, felborult egy busz, a sofőr kizuhant a szélvédőn - Videó

Mintegy 50 brazil szurkoló sérült meg, közülük négyen súlyosan, egy hétfő délutáni buszbalesetben, amikor a Flamengo-rajongókat szállító jármű felborult a Rio de Janeiro közelében található autópályán. A drukkerek Argentínába utaztak, hogy a helyszínen követhessék csapatuk Racing elleni Copa Libertadores (a dél-amerikai klubfutball nemzetközi kupája) elődöntőjét.

Az utasok többsége komolyabb sérülés nélkül megúszta a buszbalesetet Fotó: X

A baleset helyi idő szerint 18 óra körül történt Presidente Dutra autópálya 281-es kilométerénél, amely Brazília egyik fő autópályája, és Rio de Janeiro és São Paulo városait köti össze – írja a Marca.

Összesen 46 sérültet jelentettek, közülük 32-en könnyebben, 10-en közepesen, 4-en pedig súlyosan megsérültek.

A kamerák rögzítették a buszbalesetet

⚠️ Vídeo do momento em que o ônibus que levava torcidas organizadas do Flamengo para a Argentina capotou.



🗞 | 🎥 @venecasagrande pic.twitter.com/22Xmlk7GZH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 27, 2025

A busz eddig ismeretlen okokból kisodródott, majd felborult. A sérültek közül a sofőr állapota a legkritikusabb, ő kizuhant a szélvédőn keresztül. Két súlyosan sérültet a Volta Redonda-i Sao Joao Batista Városi Kórházban, a többieket pedig a Santa Casában kezelték. A helyszínen kisebb dulakodás tört ki, amikor egyesek megpróbáltak tárgyakat lopni a felborult buszból.

A helyszínre egy pótlóbuszt is küldtek, amivel a sértetlen és a felszíni sérüléseket szenvedő, de már ellátott szurkolók tovább folytathatták az utat Argentínába.