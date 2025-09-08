Balesetezett a válogatott focistákkal teli busz: nagy a baj, 29 mentőautó a helyszínen

Ijesztő balesetet szenvedett Luxemburg U21-es válogatottja. A focisták az összetört ablakok üvegszilánkjai és a törmelékek közt ragadtak, miután a busz – ami edzésről vitte volna vissza őket a szállodába – körülbelül 80 km/órás sebességgel letért az útról. 29 mentőautót riasztottak a helyszínre, a sofőr vélhetően elaludt a volánnál.

Ijesztő buszbalesetet szenvedett Luxemburg U21-es válogatottja, 29 mentőautót riasztottak a helyszínre (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A luxemburgi utánpótlás-válogatott játékosai azután ültek fel a buszra, hogy csütörtök este befejezték az edzést a pályán, és visszatértek volna a szállodába a Franciaország elleni mérkőzés előtt. A busz azonban balesetet szenvedett, a játékosok pedig két órára a roncsba ragadtak. A Daily Star szerint a 32 utas, köztük Mario Mutsch edző, stábja és játékosai vágásokkal és zúzódással megúszták a balesetet, annak ellenére hogy üvegszilánkok záporoztak feléjük, amikor a jármű ablakai berobbantak.

Épp a mérkőzés előestéjén értünk volna vissza az edzésről, amikor az első játékos, aki észrevette, hogy baj van, kiabálni kezdett

– emlékezett vissza Leon Hilger, a luxemburgi U21-es csapat egyik stábtagja.

Sikoltoztak és sokkos állapotban voltak a játékosok a baleset után

A busz egy négysávos úton haladt Languidic település közelében, Lorient és Rennes között, amikor a baleset történt. 80 km/órás sebességgel tért le az útról, és az árokba csapódva felborult.

Másfél vagy talán két órára is a roncsba ragadtunk. Meleg volt, a gyerekek sikoltoztak és sokkos állapotban voltak

– tette hozzá Leon Hilger.

A helyszínre riasztott tűzoltók végül csak a vezetőoldali ajtón keresztül tudtak kimenteni mindenkit.