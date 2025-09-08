Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra megtörtént, Szoboszlai sem hagyta szó nélkül a mutogatást – Videó

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:45
válogatottflorian wirtzlothar matthäusLiverpoolszabadrúgás
Megtetszhetett a magyar középpályás Arsenal elleni szabadrúgása az új csapattársának. Szoboszlai Dominik üzent Florian Wirtznek a csodagól után.
MM
A szerző cikkei

Az utóbbi hetekben sokat szapult Florian Wirtz meseszép szabadrúgásgólja is kellett ahhoz, hogy a német labdarúgó-válogatott 1-1-es félidő után 3-1-re lgyűrje Észak-Írországot a vasárnapi világbajnoki selejtezőjén. A Szlovákia elleni 0-2-es rajt után nagy nehezen talpra állt, saját közönségét csak a meccs végére maga mellé állító Nationalelf harmadik gólja kísértetiesen hasonlított arra, amit Wirtz egy héttel korábban az Anfield gyepén csodálhatott meg Szoboszlai Dominiktól, az Arsenal elleni angol bajnoki rangadó (1-0) hajrájában.

Szoboszlai (balra) pazar gólját másolta Wirtz a német válogatottban
Szoboszlai (balra) pazar gólját másolta Wirtz a német válogatottban       Fotó: Liverpool FC

Úgy megtetszhetett Wirtznek a magyar középpályás győztes találata, hogy most lemásolta liverpooli csapattársának mesterművét, majd a füléhez tartott kézzel üzent a bírálóinak.

– Legutóbb, Szlovákia ellen joggal kritizálták. A klubváltása és a vételára tudatában nagy az elvárás vele szemben. De ez a gól önbizalmat ad neki, 

ennél jobban nem is lehetett volna csinálni 

– dicsérte korábbi szövetségi kapitányunk, Lothar Matthäus.

Nyilván elfogultak vagyunk, de Szoboszlaié azért tán még szebben helyezett lövés volt:

Szoboszlainak is tetszett

Mindenesetre maga Szoboszlai elismerően üzent Wirtznek:

Nem rossz, tesó

– írta egy sírva nevető hangulatjel kíséretében.

@billytalksfootball Dominik Szoboszlai reaction to Wirtz free kick #florianwirtz #wirtz #szoboszlai #liverpool #freekick ♬ original sound - Billy

A legjobb kedvük mégis a liverpooliaknak lehet, akik Trent Alexander-Arnold távozása után is dúskálnak a jobbnál jobb szabadrúgáslövőkben.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu