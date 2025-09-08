Újra megtörtént, Szoboszlai sem hagyta szó nélkül a mutogatást – Videó

Az utóbbi hetekben sokat szapult Florian Wirtz meseszép szabadrúgásgólja is kellett ahhoz, hogy a német labdarúgó-válogatott 1-1-es félidő után 3-1-re lgyűrje Észak-Írországot a vasárnapi világbajnoki selejtezőjén. A Szlovákia elleni 0-2-es rajt után nagy nehezen talpra állt, saját közönségét csak a meccs végére maga mellé állító Nationalelf harmadik gólja kísértetiesen hasonlított arra, amit Wirtz egy héttel korábban az Anfield gyepén csodálhatott meg Szoboszlai Dominiktól, az Arsenal elleni angol bajnoki rangadó (1-0) hajrájában.
Úgy megtetszhetett Wirtznek a magyar középpályás győztes találata, hogy most lemásolta liverpooli csapattársának mesterművét, majd a füléhez tartott kézzel üzent a bírálóinak.
– Legutóbb, Szlovákia ellen joggal kritizálták. A klubváltása és a vételára tudatában nagy az elvárás vele szemben. De ez a gól önbizalmat ad neki,
ennél jobban nem is lehetett volna csinálni
– dicsérte korábbi szövetségi kapitányunk, Lothar Matthäus.
Nyilván elfogultak vagyunk, de Szoboszlaié azért tán még szebben helyezett lövés volt:
Mindenesetre maga Szoboszlai elismerően üzent Wirtznek:
Nem rossz, tesó
– írta egy sírva nevető hangulatjel kíséretében.
A legjobb kedvük mégis a liverpooliaknak lehet, akik Trent Alexander-Arnold távozása után is dúskálnak a jobbnál jobb szabadrúgáslövőkben.
