Újra megtörtént, Szoboszlai sem hagyta szó nélkül a mutogatást – Videó

Az utóbbi hetekben sokat szapult Florian Wirtz meseszép szabadrúgásgólja is kellett ahhoz, hogy a német labdarúgó-válogatott 1-1-es félidő után 3-1-re lgyűrje Észak-Írországot a vasárnapi világbajnoki selejtezőjén. A Szlovákia elleni 0-2-es rajt után nagy nehezen talpra állt, saját közönségét csak a meccs végére maga mellé állító Nationalelf harmadik gólja kísértetiesen hasonlított arra, amit Wirtz egy héttel korábban az Anfield gyepén csodálhatott meg Szoboszlai Dominiktól, az Arsenal elleni angol bajnoki rangadó (1-0) hajrájában.

Szoboszlai (balra) pazar gólját másolta Wirtz a német válogatottban Fotó: Liverpool FC

Úgy megtetszhetett Wirtznek a magyar középpályás győztes találata, hogy most lemásolta liverpooli csapattársának mesterművét, majd a füléhez tartott kézzel üzent a bírálóinak.

WHAT A FREE KICK FROM FLORIAN WIRTZ pic.twitter.com/LwSoDauEd1 — Flo.Wirt7_ (@LFCFC748304) September 7, 2025

– Legutóbb, Szlovákia ellen joggal kritizálták. A klubváltása és a vételára tudatában nagy az elvárás vele szemben. De ez a gól önbizalmat ad neki,

ennél jobban nem is lehetett volna csinálni

– dicsérte korábbi szövetségi kapitányunk, Lothar Matthäus.

Liverpool FC have Florian Wirtz and Dominik Szoboszlai as free-kick taking options this season 😮🚀🔴 pic.twitter.com/KcZsoPuA7E — OneFootball (@OneFootball) September 7, 2025

Nyilván elfogultak vagyunk, de Szoboszlaié azért tán még szebben helyezett lövés volt:

Sit back and enjoy every angle of THAT Dominik Szoboszlai free-kick 😮‍💨 pic.twitter.com/XadhY8wuB9 — Premier League (@premierleague) August 31, 2025

Szoboszlainak is tetszett

Mindenesetre maga Szoboszlai elismerően üzent Wirtznek:

Nem rossz, tesó

– írta egy sírva nevető hangulatjel kíséretében.

A legjobb kedvük mégis a liverpooliaknak lehet, akik Trent Alexander-Arnold távozása után is dúskálnak a jobbnál jobb szabadrúgáslövőkben.

