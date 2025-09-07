Szoboszlai Dominiknak megvan a véleménye az Írország elleni meccsen történtekről

Bár előre aláírta volna a döntetlent Írország ellen, utólag nem tud őszintén örülni az egy pontnak Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a magyar válogatott negyedóra után már 2-0-ra vezetett az írek elleni világbajnoki-selejtezőn, majd emberhátrányba került, és végül drámai végjátékban döntetlenre végzett.

Írország-Magyarország 2-2: Szoboszlai Dominik nem tud őszintén örülni a döntetlennek Fotó: Seb Daly / Getty Images

Úgy, hogy 15 perc után 2–0-ra vezettünk, ez most még fájóbb. Büszke vagyok a csapatra, mert így kezdtünk, és ezt is beszéltük meg előre, hogy fontos lesz. Arra is büszke vagyok, hogy a 2–2-es végeredmény ellenére ötven percen keresztül emberhátrányban is küzdöttünk

- fogalmazott a mérkőzés után az M4 Sport kamerái előtt Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik szerint aranyat érhet az 1 pont

A csapatkapitány hozzátette, az első félidei teljesítményre mindenképp tudnak építeni a későbbiekben is, mert az valóban nagyon erős volt.

Ha azt tudtuk volna tartani, akkor az egész mérkőzés másként alakult volna. De mondom még egyszer: biztosan lesznek olyan meccsek, amikor ez az egy pont aranyat fog érni

- fogalmazott a középpályás.

Szoboszlai bevallotta, nem látta Sallai Roland kiállítást érő szabálytalanságát, de hallott véleményeket róla

Nem szeretnék mélyebben belemenni. Remélem, mindenki megtanulja, hogy nem lehet így reagálni egy adott helyzetben. A saját részemről viszont ki kell emelnem, hogy Sallai szándékosan soha nem ártana senkinek, és most se ez volt a célja. Ez a játékvezető döntése volt. Ugyanakkor, ha ez piros lapot ért, akkor talán az első góljukat is vissza kellett volna nézni

- mondta el a véleményét a csapatkapitány.