"Ma van a születésnapom" - Szoboszlai Dominik mellett ők kértek mezt a válogatott meccs után - Fotók

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 16:50
csapatkapitánySzoboszlai Dominik
A magyar válogatott csapatkapitánya egy hónap múlva kapja meg Cristiano Ronaldo felsőjét. Galériánkban a szülinapos kisfiút is látod, aki Szoboszlai Dominik mezét kérte el.

Amint arról a Bors is írt, csak félig sikerült a meccs utáni mezcsere Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között. A magyar válogatott csapatkapitányának ikonikus volt a portugálok elleni világbajnoki selejtező, mivel gyerekkori példaképe ellen játszhatott végre. Sőt, a csapatkapitányként már a kezdőrúgás előtt, a térfélválasztásnál találkozhattak egymással.

Szoboszlai
Ronaldo és Szoboszlai Dominik a két csapatkapitány Fotó: Mirkó István

A mérkőzés után egy születésnapos kisfiú próbálta elkérni Szoboszlai Dominik mezét, ő azonban cserében gondolkodott Ronaldóval. A portugál meg is kapta a fehér felsőt, de nem adott érte semmit a Liverpool játékosának. Azt mondta, egy hónap múlva, Portugáliában ő is odaadja a mezét.

Galériánkban megnézheted Szoboszlai mellett a drukkereket, akik mezre vágytak.

Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik kézfogása a magyar-portugál meccs előtt.
Galéria: Magyarország-Portugália mezek
Fotó: Tumbász Hédi
1/7
Magyarország-Portugália mezek

Szoboszlai a mezét nem, de a cipőjét elajándékozta, négy kisfiú kapta meg a csukát.

