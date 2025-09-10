"Ma van a születésnapom" - Szoboszlai Dominik mellett ők kértek mezt a válogatott meccs után - Fotók

Amint arról a Bors is írt, csak félig sikerült a meccs utáni mezcsere Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között. A magyar válogatott csapatkapitányának ikonikus volt a portugálok elleni világbajnoki selejtező, mivel gyerekkori példaképe ellen játszhatott végre. Sőt, a csapatkapitányként már a kezdőrúgás előtt, a térfélválasztásnál találkozhattak egymással.

Ronaldo és Szoboszlai Dominik a két csapatkapitány Fotó: Mirkó István

A mérkőzés után egy születésnapos kisfiú próbálta elkérni Szoboszlai Dominik mezét, ő azonban cserében gondolkodott Ronaldóval. A portugál meg is kapta a fehér felsőt, de nem adott érte semmit a Liverpool játékosának. Azt mondta, egy hónap múlva, Portugáliában ő is odaadja a mezét.

