Buzsik Borka másodpercekkel a meccs előtt üzent Szoboszlai Dominiknak

Tizenhat év után már ellenfélként találkozik egymással Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo. 2009 szeptemberében Portugália szintén világbajnoki selejtezőn 1-0-ra nyert Budapesten, Ronaldo akkor már csapatkapitány volt, Szoboszlai Dominik pedig közel a kilencedik születésnapjához a portugál Raúl Meirelest kísérte be a pályára. Idén Ronaldo még mindig Portugália csapatkapitánya, a Liverpool játékosa pedig felnőtt hozzá, a magyarok kapitányaként fogadta a kezdőkörben.

Szoboszlai és Ronaldo a meccs előtt Fotó: TumbaszHedi

Szoboszlai a meccs előtt nem cáfolta, a 40 éves portugál világsztár miatt is különleges számára a meccs, hiszen ő a gyerekkori példaképe. Ezért is lehet történelmi számára ez a kézfogás.

A Puskás Arénában ott van a magyar focista felesége is, Buzsik Borka, aki a kivetítőről osztotta meg a nagy pillanatot 24 órán át látható Instagram-történetében.

Ez a Te pillanatod, bébi

- írta Szoboszlainak szerelme.