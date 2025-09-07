Ennyi jutott Szoboszlainak; a besúgónak megvan róla a véleménye

Múlt hét végén még Szoboszlai Dominik volt a hős Liverpoolban, miután a csodagóljával 1-0-ra nyertek az Arsenal ellen. Tele volt vele a Vörösök közösségi oldala, róla szólt minden, de nem tartott sokáig. Hétfő éjszaka a klub bejelentette, hogy rekodösszegért megvásárolták a svéd Alexander Isakot, és ezután minden róla kezdett el szólni. Ezen a linken olvashatsz róla, hogyan árasztották el a Pool közösségi oldalait a csatár fotóival, már hétfő este 14 (!) darab bejegyzés jelent meg Isakkal kapcsolatban csak az Instagramon.

Múlt hét végén még Szoboszlai Dominik volt a hős Liverpoolban, de nem tartott sokáig Fotó: Liverpool FC

Nem akárki súgott az íreknek a szombat esti Magyarország elleni világbajnoki-selejtező előtt. Caoimhin Kelleher válogatott kapus elég jól ismeri Szoboszlai Dominikot, akivel két évet játszottak együtt a Liverpoolban. Mindent tud a 24 éves játékos jelentette veszélyekről, amire csapattársait is figyelmeztette. Kelleher egyébként nagyszerű játékosnak és nagyon jó srácnak tartja a magyarok csapatkapitányát, amiről ezen a linken olvashatsz.

Tiszteletlenül bántak az elhunyt Diogo Jota emlékével a gyászoló szurkolók szerint. Történt ugyanis, hogy az angol Sky Sports kommentátora, Alan Smith a Brighton-Manchester City bajnoki közvetítése közben kellemetlen hibát vétett. A korábbi liverpooli focista, James Milner egykori csapattársára emlékezve Jota gólörömével ünnepelt – csakúgy, mint tette azt korábban Erling Haaland is. A kommentátor pedig először úgy fogalmazott, hogy Milner gólörömével Haalandét utánozta. Később ugyan pontosította a szavait, de a szurkolók teljesen felháborodtak – amiről ezen a linken olvashatsz bővebben.