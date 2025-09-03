Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem akárki súgott az íreknek, megvan a véleménye Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:45
Caoimhín KelleherÍrország
Elég jól ismeri Liverpoolból. Az ír válogatott kapusának megvan a véleménye Szoboszlai Dominikról.
B.
A szerző cikkei

Nemrég még csapattársak voltak Liverpoolban, most szombaton viszont már ellenfelek lesznek az Írország-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) meccsen Caoimhin Kelleher és Szoboszlai Dominik. A kapus szerint a hazaiaknak a lehető legtávolabb kell tartaniuk magyar válogatott csapatkapitányát a kaputól. Kelleher ugyanis mindent tud a 24 éves játékos jelentette veszélyről, miután két évet töltött vele az Anfielden, mielőtt idén nyáron Brentfordba igazolt.

Caoimhin Kelleher és Szoboszlai Dominik
Nemrég még csapattársak voltak Liverpoolban, most szombaton viszont már ellenfelek lesznek az Írország–Magyarország meccsen Caoimhin Kelleher és Szoboszlai Dominik Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Nagyszerű játékosnak tartom. Elég jól ismerem a Liverpoolból. Az egyik legnagyobb fenyegetést a lövőképessége jelenti

– mondta az ír kapus.

Kelleher nagyon jó srácnak tartja Szoboszlai Dominikot

Egy nagyon jó srác. Szombaton viszont korlátoznunk kell a lehetőségeit. Jó játékos, olyan, akire figyelnünk kell majd. 

Kelleher hozzátette, Szoboszlai Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólja olyan volt, amely ellen keveset tehetett volna bárki.

Szinte tökéletes szabadrúgás volt. Ahogy eltalálta, az kiszámíthatatlan mozgást kölcsönöz a labdának. Lehet, hogy szabad szemmel nem is látni, de kapusként mindenképpen.

Kelleher nyáron 10 év után hagyta ott a Liverpoolt, ahol sokáig Alisson helyettese volt. Most viszont első számú kapusként élvezi a bizalmat Brentfordban.

Ez egy mentalitásváltás számomra. Jó érzés tudni, hogy hétről hétre játszani fogsz. Ebből a szempontból elég pozitív. Most csak arra próbálok koncentrálni, hogy hétről hétre jó teljesítményt nyújtsak

 – idézi a kapus szavait a Mirror.

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu