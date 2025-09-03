Nem akárki súgott az íreknek, megvan a véleménye Szoboszlai Dominikról

Nemrég még csapattársak voltak Liverpoolban, most szombaton viszont már ellenfelek lesznek az Írország-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) meccsen Caoimhin Kelleher és Szoboszlai Dominik. A kapus szerint a hazaiaknak a lehető legtávolabb kell tartaniuk magyar válogatott csapatkapitányát a kaputól. Kelleher ugyanis mindent tud a 24 éves játékos jelentette veszélyről, miután két évet töltött vele az Anfielden, mielőtt idén nyáron Brentfordba igazolt.
Nagyszerű játékosnak tartom. Elég jól ismerem a Liverpoolból. Az egyik legnagyobb fenyegetést a lövőképessége jelenti
– mondta az ír kapus.
Egy nagyon jó srác. Szombaton viszont korlátoznunk kell a lehetőségeit. Jó játékos, olyan, akire figyelnünk kell majd.
Kelleher hozzátette, Szoboszlai Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólja olyan volt, amely ellen keveset tehetett volna bárki.
Szinte tökéletes szabadrúgás volt. Ahogy eltalálta, az kiszámíthatatlan mozgást kölcsönöz a labdának. Lehet, hogy szabad szemmel nem is látni, de kapusként mindenképpen.
Kelleher nyáron 10 év után hagyta ott a Liverpoolt, ahol sokáig Alisson helyettese volt. Most viszont első számú kapusként élvezi a bizalmat Brentfordban.
Ez egy mentalitásváltás számomra. Jó érzés tudni, hogy hétről hétre játszani fogsz. Ebből a szempontból elég pozitív. Most csak arra próbálok koncentrálni, hogy hétről hétre jó teljesítményt nyújtsak
– idézi a kapus szavait a Mirror.
