Lesújtó hír: Tragédia történt az Írország-Magyarország meccs előtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 19:05
Lesújtó hírt kapott az egyik focista. Temetés után csatlakozik a csapathoz, és készül az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtezőre.
Tragikus hírt kapott az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtező előtt a hazai csapat egyik sztárjátékosa. Evan Fergusonnak elhunyt a szeretett nagypapája.

Temetésre megy az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező előtt Evan Ferguson
Tragikus hírt kapott az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtező előtt a hazai csapat sztárjátékosa, Evan Ferguson Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A csatár újabb kiemelkedő alakítást nyújtott klubcsapata, az AS Roma színeiben, mindössze 48 órával nagyapja elvesztése után. A mindent eldöntő találat előtt Ferguson adta a gólpasszt Mathias Soule-nak a Pisa ellen 1-0-ra megnyert bajnokin – azok után, hogy egy héttel korábban a meccs legjobbjának választották a Bologna ellen. A Brightontól kölcsönben lévő játékos Gian Piero Gasperini első számú csatára lett, és az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson is le van nyűgözve a teljesítményét látva.

Az edzéseken mindig látszik, milyen minőséget képvisel. Olaszországban nem egyszerű, minden egyes meccsen meg kell küzdenie a helyéért, de nagyon jól kezdett

– idézi a The Sun a szövetségi kapitány szavait.

Az Írország-Magyarország meccs előtt lesz a temetés

Az ír válogatott játékos szerdán még hazamegy a nagyapja temetésére, mielőtt szombaton a nemzeti csapattal pályára lépne a Magyarország elleni világbajnoki-selejtezőn az Aviva Stadionban (20:45, tv: M4 Sport).

 

