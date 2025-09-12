Szoboszlai miatt Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

Olyan állapotban tért vissza Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a többi focista Liverpoolba, hogy Arne Slot vezetőedző üzenetet fogalmazott meg a szövetségi kapitányoknak. A holland szakember a Burnley elleni bajnoki előtti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy mindenki gond nélkül tért vissza a nemzeti csapatától, és már edzésbe is álltak a Vörösöknél.

Fotó: Peter Byrne - PA Images

Ez nem mindig van így. Örülünk, hogy egészségesek, szóval nagy elismerés a szövetségi kapitányoknak

– üzente többek között Marco Rossinak is a Liverpool edzője.

Szoboszlai Dominik edzője egy nevet külön kiemelt

Arne Slot külön kiemelte a svédek szövetségi kapitányának, Jon Dahl Tomassonnak a nevét. Méghozzá azért, mert az új igazolás, Alexander Isak – aki még nincs 100 százalékos állapotban – két meccsen csak 18 percet játszott a válogatottban.

Tomasson nagy dicséretet érdemel, mert talán a világ legjobb csatárát kapta meg, és szüksége van rá, de megérti, hogy a játékba állítása sérülésekhez vezethet

– idézi Slot szavait a Mirror.

Ugyanígy fogunk bánni vele mi is, szóval ne várjunk tőle 90 percet. Fokozatosan kell felépítenünk. Ez kihívás lesz, de hat évre szerződtettük, szóval ezt kell a szurkolóknak is szem előtt tartaniuk.

A Liverpool edzője kiemelte, Ryan Gravenberch is csak egy meccsen volt kezdő Hollandia színeiben.