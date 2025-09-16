Ravasz terve van Szoboszlaival Arne Slotnak

Egyre világosabbá válik, milyen fontos láncszem Szoboszlai Dominik a Premier League címvédő Liverpool keretében. A második forduló óta Arne Slot mester jobbhátvédként számít a magyar válogatott csapatkapitányára, aki nemcsak hogy megfelel az elvárásoknak, de egyelőre messze felül is múlja azokat. A Burnley elleni küzdelmes győzelmet követően ismét a mezőny egyik legjobbja volt, és ezen a találkozón derült ki igazán, hogy taktikai szempontból is kulcsszerepet játszik a holland szakember elképzeléseiben.
A Vörösök trénere a gyengén kezdett mérkőzés első félideje után kénytelen volt változtatni a kiesés elől menekülő Burnley ellen, így beállította jobbhátvédnek Conor Bradley-t. Ám nem Szoboszlai került le a pályáról, hanem Alexis Mac Allister, így a magyar játékos visszatérhetett kedvenc pozíciójába, a középpálya közepére. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Slot ilyen taktikai váltással próbálkozik, amely a Newcastle elleni mérkőzésen is eredményesnek bizonyult.
Az átrendezés után a Liverpool új energiára kapott, és Szoboszlai is sokkal aktívabbá vált a támadásokban. Egy nagy erejű lövéssel majdnem megszerezte a vezetést a vendégeknek, ám a hazai kapus bravúrral hárított. Mindössze 45 perc játék után ismét bizonyította, hogy talán nem volt bölcs döntés rekordösszegért megszerezni Florian Wirtzet, hiszen a német játékos a 10-es posztról sem tudott többször veszélyeztetni, mint a hátrébbről irányító Szoboszlai, aki 6 kísérlettel is megkínálta Dubrovkát.
Az első három forduló alatt a Vörösök 8 találatot szereztek, viszont csupán 3,4-es xG értéket produkáltak. Ez annyit jelent, hogy a helyzetkihasználásuk kiemelkedő volt, viszont a támadójáték hagyott kívánni valót maga után. A Burnley vendégeként fordult a kocka, mivel az egyetlen gól mellé 2,65-ös xG mutatót hoztak Szalahék. Szoboszlai ebből 0,24-el vette ki a részét, és ezzel felülmúlta Wirtzet, akinek kétszer annyi labdaérintése volt az ellenfél tizenhatosán belül, mint a magyarnak. Szoboszlai posztriválisa, Alexis Mac Allister egy félidő alatt nem tudott hozzátenni ehhez a statisztikához, és a büntetőt értékesítő Mo Szalah mellett Konaté volt az egyetlen liverpooli, aki felülmúlta a magyar válogatott csapatkapitányát ebben a mutatóban.
A Liverpool a következő tétmeccsét az Atletico Madrid ellen játssza a Bajnokok Ligája főtáblájának szerdai meccsnapján.
