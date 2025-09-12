3 érv, hogy Szoboszlai biztosan kimarad a kezdőcsapatból

Könnyen lehet, hogy a kiemelkedő szezonkezdés sem volt elegendő ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik kiharcolja a kezdőcsapatban a helyét a Liverpoolban. Egyre inkább úgy fest, hogy Arne Slot minden poszton bevethető játékosként számít a magyar válogatott csapatkapitányára, aki sokoldalúsága és hihetetlen munkabírása miatt biztosan a rotáció aktív tagja lesz, de könnyen lehet, hogy egyik szerepkörben sem ő lesz a holland menedzser első választása. Korábban már írtunk arról, hogy több sportoldal is kihagyta a magyar játékost a kezdőből, most pedig azt is megindokoljuk, hogy miért ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Szoboszlai kimarad.

Szoboszlai Dominik kimaradhat a Liverpool kezdőjéből / Fotó: Michael Steele

Florian Wirtz akkor is kihagyhatatlan, ha gyengén játszik

A német válogatott játékos Alexander Isak leigazolása előtt a Vörösök történetének legdrágább szerzeményének számított. Nem véletlen tehát, hogy Arne Slot a kiábrándító kezdése ellenére sem hajlandó kihagyni a fiatal fenomént a kezdőből. Wirtz az eddigi négy tétmeccsből csupán a Crystal Palace elleni Community Shield meccsen nyújtott maradandót, és a bajnokságban eddig egyetlen gólt és gólpasszt sem jegyzett.

Ennek ellenére a szurkolók többsége szerint még mindig ő a jövő, továbbá a heti közel 90 millió forintos fizetése miatt sem engedheti meg magának a klub, hogy Szoboszlait játszassa a 10-es pozícióban.

Gravenberch és Mac Allister remekül kiegészítik egymást a középpályán

A holland és az argentin rendkívül stabil párost alkotnak a pálya közepén. Előbbi inkább a labdaszerzéssel és a védekezéssel van elfoglalva, míg utóbbi pedig a támadások folyamatos szervezésével. Egyikük sem vállalja túl magát a pálya utolsó harmadában, ezért több mozgásteret hagynak a támadóknak, mint a magyar középpályás.

Amennyiben mindketten egészségesek, Szoboszlai Dominik kimaradhat a kezdőből, de sokkal valószínűbb, hogy Slot rotálni fogja hármójukat.

Szoboszlai Dominik kimarad, mert jobbhátvédként alacsonyabb a csapat potenciálja

Ahhoz, hogy a Liverpool felülmúlja az előző szezonban elért sikereit, szükség lesz egy olyan jobbhátvédre, aki a támadásokban is képes hozzátenni a csapat játékához. Szoboszlai remekül helyt állt a tőle idegen szerepkörben, viszont az offenzívát csupán néhány alkalommal tudta aktívan segíteni.