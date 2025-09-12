3 érv, hogy Szoboszlai biztosan kimarad a kezdőcsapatból

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 19:45
Egyre valószínűbb, hogy a kispadra szorul a magyar játékos. Szoboszlai Dominiknek kimaradhat, nincs helye a kezdőben ha mindenki egészséges.

Könnyen lehet, hogy a kiemelkedő szezonkezdés sem volt elegendő ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik kiharcolja a kezdőcsapatban a helyét a Liverpoolban. Egyre inkább úgy fest, hogy Arne Slot  minden poszton bevethető játékosként számít a magyar válogatott csapatkapitányára, aki sokoldalúsága és hihetetlen munkabírása miatt biztosan a rotáció aktív tagja lesz, de könnyen lehet, hogy egyik szerepkörben sem ő lesz a holland menedzser első választása. Korábban már írtunk arról, hogy több sportoldal is kihagyta a magyar játékost a kezdőből, most pedig azt is megindokoljuk, hogy miért ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Szoboszlai kimarad.

Szoboszlai Dominik kimaradhat a Liverpool kezdőjéből
Szoboszlai Dominik kimaradhat a Liverpool kezdőjéből / Fotó: Michael Steele

Florian Wirtz akkor is kihagyhatatlan, ha gyengén játszik

A német válogatott játékos Alexander Isak leigazolása előtt a Vörösök történetének legdrágább szerzeményének számított. Nem véletlen tehát, hogy Arne Slot a kiábrándító kezdése ellenére sem hajlandó kihagyni a fiatal fenomént a kezdőből. Wirtz az eddigi négy tétmeccsből csupán a Crystal Palace elleni Community Shield meccsen nyújtott maradandót, és a bajnokságban eddig egyetlen gólt és gólpasszt sem jegyzett. 

Ennek ellenére a szurkolók többsége szerint még mindig ő a jövő, továbbá a heti közel 90 millió forintos fizetése miatt sem engedheti meg magának a klub, hogy Szoboszlait játszassa a 10-es pozícióban.

Gravenberch és Mac Allister remekül kiegészítik egymást a középpályán

A holland és az argentin rendkívül stabil párost alkotnak a pálya közepén. Előbbi inkább a labdaszerzéssel és a védekezéssel van elfoglalva, míg utóbbi pedig a támadások folyamatos szervezésével. Egyikük sem vállalja túl magát a pálya utolsó harmadában, ezért több mozgásteret hagynak a támadóknak, mint a magyar középpályás. 

Amennyiben mindketten egészségesek, Szoboszlai Dominik kimaradhat a kezdőből, de sokkal valószínűbb, hogy Slot rotálni fogja hármójukat.

Szoboszlai Dominik kimarad, mert jobbhátvédként alacsonyabb a csapat potenciálja

Ahhoz, hogy a Liverpool felülmúlja az előző szezonban elért sikereit, szükség lesz egy olyan jobbhátvédre, aki a támadásokban is képes hozzátenni a csapat játékához. Szoboszlai remekül helyt állt a tőle idegen szerepkörben, viszont az offenzívát csupán néhány alkalommal tudta aktívan segíteni. 

Jeremie Frimpong éppen ennek a leírásnak a szöges ellentéte, hiszen a holland válogatott játékost leggyakrabban olyan kritikák érik, hogy nem foglalkozik kellőképp a védekezéssel. Fontos megemlíteni, hogy Európa topcsapatai mind-mind olyan szélső védőkkel rendelkeznek akik mindkét kapu előtt tudnak maradandót alkotni. 

A hétvégi Burnley elleni bajnoki felfedheti, hogy Arne Slot milyen szerepet képzel el Szoboszlainak, hiszen az idei szezon során először nem kell a sérülések miatt aggódnia a Liverpool edzőjének.

 

 

