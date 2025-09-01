Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Semmi újdonság nem történt" - csodagólja után mindent elmondott edzője Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 18:10
ArsenalArne SlotLiverpool
Arne Slot tán még sohasem magasztalta úgy magyar sztárját, mint most, de... Szoboszlai Dominik a tréner szerint korábban is volt már hasonlóan kiváló.
MM
A szerző cikkei

Arne Slot vezetőedző természetesen külön kiemelte (egyik) magyar labdarúgóját, miután Szoboszlai Dominik újra pazarul helytállt a jobbhátvéd posztjára kényszerülve. Sőt, 30 méteres, varázslatos szabadrúgásgóljával ő döntötte el a címvédő Liverpool és a legutóbbi ezüstérmes Arsenal rangadóját az angol labdarúgó Premier League 3. fordulójában. Ahogy a Magyar Nemzet is megjegyzi, a holland tréner a sajtótájékoztatóján úgy magasztalta Szoboszlait, mint tán még soha – de egyben hangsúlyozta azt is, hogy a számára idegen pozícióban játszva már másodszor a mezőny legjobbjának választott légiósa teljesítményében számára nincs semmi újdonság, korábban is többször remekelt már hasonlóképpen.

Slot minden eddiginél jobban dicsérte Szoboszlait, de szerinte játszott ő már többször is ilyen kiemelkedően
Slot minden eddiginél jobban dicsérte Szoboszlait, de szerinte játszott ő már többször is ilyen kiemelkedően
Fotó: Peter Byrne - PA Images

– Szoboszlai Dominik megint villant. Nem régóta dolgozom vele, de 

ő pontosan megmutatja, hogy miről is szól a Liverpool. Akár középpályást, akár szélsőt, akár jobbhátvédet kell játszania, mindig a legjobbját nyújtja, az Arsenal ellen is kiemelkedett a mezőnyből 

– értékelt a Sky Sportsnak Slot, aki a sajtótájékoztatón is folytatta a magyar játékos méltatását.

Szoboszlai nem először játszott kiemelkedően

– Kellett egy varázslatos pillanat, és ezt Dominik meg is szerezte, ez pedig győzelmet jelentett egy olyan meccsen, ami normális esetben döntetlennel zárult volna.

Az elmúlt meccseken nem változott ahhoz képest, ahogy tavaly teljesített,

ő mindig is olyan játékos volt, aki megmutatja, hogyan kell kinéznie egy Liverpool-játékosnak, ha felhúzza a mezt: mindent bele kell adni attól függetlenül, hogy melyik poszton szerepel. Középpályásként mindig ő az első, aki hátralép, támadásoknál magasan képes nyomást helyezni az ellenére, és nem hiszem, hogy ma bármit rosszul csinált volna – folytatta Slot.

Hihetetlen meccs volt tőle egy olyan poszton, amelyet valószínűleg csak két-három alkalommal játszott eddig életében. Szóval, ez sokat elárul a mentalitásáról.

Nagyon jól játszott, ahogyan támadó középpályásként is már sokszor jól teljesített

– jelezte Szoboszlai edzője, hogy a magyar középpályás korábban a saját megszokott posztján is több alkalommal játszot már hasonlóan magas szinten.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu