Áll a bál, kitiltották az edzésről a Liverpool kiszemeltjét

A svéd válogatott csatárnak, Alexander Isaknak, szerdán kellett volna visszatérnie a csapata edzőpályájára, viszont azt az utasítást kapta, hogy egyedül, a többi játékostól külön végezze az edzést. A tavalyi Premier League-góllövőlista, második helyén záró Isak jövője a nyár eleje óta kérdéses, amikor is a Liverpool bejelentkezett érte. Ráadásul a Szarkák gólzsákja nem csatlakozott a csapat ázsiai előszezon turnéjához sem. Szoboszlai csapata azóta ajánlatot is tett a 25 éves svéd csatárért, viszont ezt a Newcastle visszautasította.
Eddie Howe, a Newcastle United menedzsere, már a Dél-Koreában játszott előszezon meccsek után utalt arra, hogy a svéd csatár nem edzhet majd a Szarkákkal:
„Ki kell érdemelned a jogot, hogy velünk edzhess" – mondta a Daily Mailnek Howe
Alexander Isak 23 gólt és 6 gólpasszt jegyzett a Premier League 2024/2025-ös kiírásában, és ezzel második helyen végzett Mo Salah mögött a góllövőlistán. Amennyiben a Liverpool valóban leigazolná a csatárt, biztosan summás összeget kell kifizetniük érte.
