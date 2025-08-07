Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a bál, kitiltották az edzésről a Liverpool kiszemeltjét

Alexander Isak
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 17:55
NewcastleLiverpool
Alexander Isakot kitiltották a Newcastle United edzéséről, és nem tartózkodhat a csapattársai közelében. Egyre valószínűbb, hogy hamarosan megvásárolja a Liverpool.

A svéd válogatott csatárnak, Alexander Isaknak, szerdán kellett volna visszatérnie a csapata edzőpályájára, viszont azt az utasítást kapta, hogy egyedül, a többi játékostól külön végezze az edzést. A tavalyi Premier League-góllövőlista, második helyén záró Isak jövője a nyár eleje óta kérdéses, amikor is a Liverpool bejelentkezett érte. Ráadásul a Szarkák gólzsákja nem csatlakozott a csapat ázsiai előszezon turnéjához sem. Szoboszlai csapata azóta ajánlatot is tett a 25 éves svéd csatárért, viszont ezt a Newcastle visszautasította.

Alexander Isak a Liverpool célkeresztjében
Alexander Isak a Liverpool célkeresztjében Fotó: X

Eddie Howe, a Newcastle United menedzsere, már a Dél-Koreában játszott előszezon meccsek után utalt arra, hogy a svéd csatár nem edzhet majd a Szarkákkal:

„Ki kell érdemelned a jogot, hogy velünk edzhess" – mondta a Daily Mailnek Howe

Isak a Liverpoolban is alapember lehet

Alexander Isak 23 gólt és 6 gólpasszt jegyzett a Premier League 2024/2025-ös kiírásában, és ezzel második helyen végzett Mo Salah mögött a góllövőlistán. Amennyiben a Liverpool valóban leigazolná a csatárt, biztosan summás összeget kell kifizetniük érte.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu