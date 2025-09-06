Szoboszlai lett a fő téma, Írországban meglepő dolgokat állítanak róla

A dublini Írország–Magyarország világbajnoki selejtező előtt az ír sajtóban Szoboszlai Dominik a legfelkapottabb téma. Nem is csoda: a Liverpool középpályása 80 millió eurós értékével és Premier League-ben szerzett álomszép góljával toronymagasan a legértékesebb futballista mindkét csapat keretében. Az írek pedig nem spórolnak a jelzőkkel – egészen különös új neveket találtak ki számára, miközben egyre inkább az a benyomás alakul ki, hogy a magyar válogatott kapitányát tartják a legnagyobb veszélynek.

Szoboszlai Dominik áll az ír sajtó középpontjában Fotó: Ben McShane

Szoboszlai Dominik lett a fő téma Írországban

Az Irishexaminer.com például „Halálos Dominiknak” nevezte Szoboszlait, és úgy fogalmazott: „A világszínvonalú játékosok jelentik a különbséget a nemzetközi szinten, és Magyarország csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik olyan futballista, aki épp a csúcskorszakába érkezik.” A lap felidézte az Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólját is, valamint kiemelte, hogy a Liverpoolban még jobbhátvédként is megállta a helyét, ám a válogatottban Rossi mester szabadabb szerepet adhat neki.

David Connolly, az írek korábbi 41-szeres válogatott csatára szintén Szoboszlaira hívta fel a figyelmet, és podcastjában arról beszélt: a legnagyobb feladat az ő megállítása lesz, ami azonban nem ígérkezik könnyűnek - írta a Magyar Nemzet.

"Ifjú Herceg" , az ír sajtó saját fantázianevet adott Szoboszlainak

Az Independent.ie portrécikket közölt a magyar középpályásról, és már a bevezetőben „Ifjú Hercegként” emlegette Szoboszlait. „Hazájában ifjú hercegnek nevezik, egy olyan országban, amely talán Európában a leginkább, szüntelen vágyakozással akarja régi dicsőségei újraélését” – írták. Ez a jelző azonban Magyarországon nem terjedt el, mi most hallhattunk róla először, de a cikk szerzője kifejezetten erre a hasonlatra építette fel írását, amelynek címe is: „Magyarország ifjú hercege, aki a sport királya akar lenni.”

Az Rte.ie más szempontból közelítette meg a témát: ők „Mr. Sokoldalúságnak” nevezték Szoboszlait, és Rossi szavait idézték, miszerint a magyar kapitány biztosan nem jobbhátvéd lesz Dublinban. Az írek szerint viszont éppen az bizonyítja a klasszisát, hogy a Liverpoolban bármilyen poszton képes kiemelkedően teljesíteni.