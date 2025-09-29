Ezt kár lett volna eltitkolni Liverpoolban, vele találkozott Szoboszlai Dominik kislánya

Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch idén kirobbanthatatlan a Liverpool kezdőcsapatából, olyannyira, hogy nélkülük sokszor elképzelhetetlen a csapat lendületes játéka. A pályán tökéletesen kiegészítik egymást, és úgy néz ki, a barátságuk a mindennapokban is egyre mélyebb. Nemrég Gravenberch párja, Cindy Peroti osztott meg egy különleges és megható fotót Instagram-oldalán: a képen a két játékos babái láthatók, amint egymás kezét fogják. A pillanat nemcsak kedves gesztus, hanem azt is tükrözi, milyen szoros barátság alakult ki a két liverpooli futballista és családjuk között.

A pályán kívül is megvan az összhang Szoboszlai Dominik és csapattársa között Fotó: Bors

Szoros a kapcsolat Szoboszlai és Gravenberch családja között

A posztban meg van jelölve Szoboszlai felesége, Buzsik Borka is, ami tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a két család rendszeresen összejár, a gyerekek pedig már most kiválóan érzik magukat egymás társaságában. A találkozóról már csupán a Vörösök harmadik meghatározó középpályásának, Alexis Mac Allisternek a kislánya hiányzott, de az argentin játékos babájának távolléte nem meglepő, hiszen Mac Allister és felesége alig egy héttel ezelőtt jelentették be a csöppség születését.

A szurkolók számára külön öröm lehet látni, hogy kedvenceik a pályán kívül is harmóniában élnek, ami újabb lendületet adhat a csapatnak a szezon hátralévő részére.