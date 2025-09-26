Óriási az öröm, Epres Panni is üzent Szoboszlainak

Szerdán délután Szoboszlai Dominik olyan poszttal rukkolt elő, amelyre minden rajongó titkon várt: először láthattuk őt együtt feleségével, Buzsik Borkával és a meseszép kislányukkal. A magyar válogatott csapatkapitánya eddig féltve őrizte a családi életét, most azonban megörvendeztette a követőit egy igazán szívmelengető képpel.
A poszt pillanatok alatt felrobbantotta az Instagramot: rajongók ezrei áradoztak a család szépségéről és arról, mennyire jó látni Szoboszlai Dominik új énjét, apa- és férjszerepben. És nem csak a követők: rengeteg híresség kommentelt a kép alá, szinte mindenki gratulált vagy szívecskékkel áradozott. Curtis egy lila szívecskével köszöntötte a családot, Epres Panni szívecskés hozzászólással üzent, míg a válogatottbeli barátok közül Kerkez Milos egy lájkkal támogatta a posztot. Sőt, még Erling Haaland is kedveléssel mutatta ki örömét volt csapattársa és barátja felé.
A rajongók szerint a fotó nemcsak megható, hanem egy új korszak kezdetét is jelzi Dominik életében: a családé mostantól az első hely. Sokan úgy vélik, hogy ez még erősebbé, koncentráltabbá teheti őt a pályán is. Egy biztos: a magyar közönség most már nemcsak a gólokért, hanem a példamutató családapaszerepéért is rajonghat érte.
