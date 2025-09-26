Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Óriási az öröm, Epres Panni is üzent Szoboszlainak

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 09:00
Buzsik Borkakomment
Eljött a pillanat, amire minden rajongó titkon várt. Szoboszlai Dominik végre megmutatta a nagyvilágnak a legféltettebb kincsét: feleségét, Buzsik Borkát és közös kislányukat. A szurkolók azonnal elolvadtak, a sztárbarátok pedig kommentcunami közepette ünnepelték a meghitt pillanatot.

Szerdán délután Szoboszlai Dominik olyan poszttal rukkolt elő, amelyre minden rajongó titkon várt: először láthattuk őt együtt feleségével, Buzsik Borkával és a meseszép kislányukkal. A magyar válogatott csapatkapitánya eddig féltve őrizte a családi életét, most azonban megörvendeztette a követőit egy igazán szívmelengető képpel. 

szoboszlai
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka új fotót osztott meg Fotó: Bors

Szoboszlai Dominik friss képe alatt sorra gyűlnek a gratulációk

A poszt pillanatok alatt felrobbantotta az Instagramot: rajongók ezrei áradoztak a család szépségéről és arról, mennyire jó látni Szoboszlai Dominik új énjét, apa- és férjszerepben. És nem csak a követők: rengeteg híresség kommentelt a kép alá, szinte mindenki gratulált vagy szívecskékkel áradozott. Curtis egy lila szívecskével köszöntötte a családot, Epres Panni szívecskés hozzászólással üzent, míg a válogatottbeli barátok közül Kerkez Milos egy lájkkal támogatta a posztot. Sőt, még Erling Haaland is kedveléssel mutatta ki örömét volt csapattársa és barátja felé. 

A rajongók szerint a fotó nemcsak megható, hanem egy új korszak kezdetét is jelzi Dominik életében: a családé mostantól az első hely. Sokan úgy vélik, hogy ez még erősebbé, koncentráltabbá teheti őt a pályán is. Egy biztos: a magyar közönség most már nemcsak a gólokért, hanem a példamutató családapaszerepéért is rajonghat érte.

 

