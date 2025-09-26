Újabb fotó érkezett Szoboszlai Dominik családjáról, Buzsik Borka intim pillanatot osztott meg

A héten minden napra jut egy friss fotó Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislányáról. A picit láthattuk már szülei között, a kertben aludni, egy kávézóban, az utcán a babakocsiban, most pedig édesanyja szoros ölelésében. Buzsik Borka fotója mellett jelezte, a mennyországban érzi magát.
Az ifjú édesanya kettesben van kislányával, s éppen csókolja a picit. A kép mellé annyit írt, Heaven, azaz Mennyország. A meghitt pillanatot Borka 24 órán át látható Instagram-történetében ide kattintva nézheted meg.
Szoboszlai Dominik felesége ritkán posztol, csak azokat a közös képeket osztja meg, amelyek a focista profiljában is megjelennek. A friss tartalmakat Borka általában történetben mutatja meg, ezek 24 órán át láthatóak.
