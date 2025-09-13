Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Nem kertelt Robbie Keane, a Fradi Szarvaskendről a Puskás Arénába menne

Szarvaskend
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 13:45
FradiMagyar Kupa
Kétszáz fős faluból indul a Ferencváros kupasorozata. A Fradi abban bízik, hogy Szarvaskend után a végállomás a Puskás Aréna lesz.

Vas vármegyében, egy határ melletti kis faluban kezdi meg szombaton a Magyar Kupát a Ferencváros focicsapata. A zöld-fehérek a megyei I. osztályú Szarvaskend otthonában játszanak. A 200 fő lakosú településen közel 3500-an nézik majd az ország legnépszerűbb csapatát.

Szarvaskenden lelátókat kellett építeni a Fradi miatt
Szarvaskenden lelátókat kellett építeni a Fradi miatt Fotó: vaol.hu

Szarvaskenden gőzerővel készülnek a szombati meccsre (16.00, Tv: M4 Sport). Lelátókat építenek a pálya köré, a Fradi öltözője mellett sátrat állítottak fel, melyben a klub masszőrei gyúrják majd a focistákat. A helyi kocsma is kitelepül a pályára, a szurkolókat 90 hordó sörrel várják a nagy napra. A Fradi edzője, Robbie Keane persze csak a meccsre koncentrál. A klub honlapjának elmondta, idén is döntőbe szeretnének jutni.

Szeretnénk jövőre megint játszani a Puskás Arénában. Az ilyen kiscsapatoknak biztosan nagy dolog, hogy olyan klubok ellen játszhatnak, mint az FTC, de ez nekünk is felelősség, hiszen a legnagyobb magyarországi klubot, a Ferencvárost képviseljük. Hosszú buszozás vár ránk, de természetesen ez nem kifogás, a célunk egyértelműen a továbbjutás

- mondta az ír szakember.

Szarvaskend csak a kezdet, végre aranyat nyerne a Fradi

Az mindenképpen bombameglepetés lenne, ha nyerne a Szarvaskend a Fradi ellen. A Ferencváros utoljára 2022-ben lett kupagyőztes. Tavaly és idén is döntős volt a gárda, mindkétszer a Paks nyerte meg a finálét a Puskás Arénában.

 

 

