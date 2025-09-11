Áll a bál a Fradi meccse előtt, csalásról adtak ki közleményt

Tizenkét óra alatt minden jegy elkelt a szombati Szarvaskend-Fradi kupameccsre (16:00, tv: M4 Sport). A Vas vármegyei elsőosztályú klub arról tájékoztatta a szurkolókat, hogy helyszíni jegyertékésítés már nem lesz. Hozzátették, aki több személy részére vásárolt jegyeket, lehetőleg velük együtt lépjen be a sportpályára, ezzel a jegyek dupla leolvasását és az esetleges félreértéseket szeretnék elkerülni.
Azonban miután elfogytak a jegyek, megjelentek a nyerészkedők, a klub csalásokra figyelmeztet a Fradi elleni meccsük előtt.
Sajnos belefutottam egy-kettőbe, de nem dőltem be nekik... Horroráron akarták adni. Picit keményen írtam nekik, mindjárt jött a válasz, hogy mások is ennyiért adták. Nyerészkedni akartak, de nem jött össze nekik
- írta a Szarvaskend egyik szurkolója a közösségi oldalon. A klub Ne dőlj be a csalóknak! címmel kiadott közleményében pedig az olvasható:
Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy csak abban az esetben vásároljon viszonteladótól jegyet a Ferencváros elleni mérkőzésre, ha meggyőzödött a jegy valódiságáról! Napjainkban megszaporodtak az online csalások, azonban itt van pár lehetőség, amivel ellenőrizhető az eladó jóhiszemű szándéka.
1.) ne csak az online jegyet, hanem a külön emailben kapott számlát is küldesse el
2.) küldesse el a HelloVEB Team által a "[email protected]" címről kapott emaileket is
3.) egyeztessen telefonon vagy lehetőség esetén személyesen is, hogy meggyőződjön az eladó valódiságáról
4.) kifizetés előtt vegye fel a kapcsolatot a "[email protected]" email-címen a jegy valódiságának ellenőrzése céljából
Hozzátették, a mérkőzésre nem tudják beengedni azt, aki hamis vagy hamisított QR-kóddal ellátott jeggyel kíván belépni, még akkor sem, ha az önhibáján kívül történt. És akinek nincs jegye, az el se induljon, mert őt sem fogják beengedni.
Az egyik szurkoló, akinek vélhetően nincsen jegye a Szarvaskend-Fradi kupameccsre, a pálya melletti ház tetejéről akarja nézni a találkozót. A közlemény alatt, hozzászólásban fejtette ki, hogy többedmagával azt tervezik, a pálya közeli ház padlásán keresztül mennek majd fel a tetőre. Azonban volt, aki megkérdőjelezte, mégis honnan lesz erre engedélyük?!
