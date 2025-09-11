Áll a bál a Fradi meccse előtt, csalásról adtak ki közleményt

Tizenkét óra alatt minden jegy elkelt a szombati Szarvaskend-Fradi kupameccsre (16:00, tv: M4 Sport). A Vas vármegyei elsőosztályú klub arról tájékoztatta a szurkolókat, hogy helyszíni jegyertékésítés már nem lesz. Hozzátették, aki több személy részére vásárolt jegyeket, lehetőleg velük együtt lépjen be a sportpályára, ezzel a jegyek dupla leolvasását és az esetleges félreértéseket szeretnék elkerülni.

Minden jegy elkelt a szombati Szarvaskend-Fradi kupameccsre Fotó: TumbaszHedi

Azonban miután elfogytak a jegyek, megjelentek a nyerészkedők, a klub csalásokra figyelmeztet a Fradi elleni meccsük előtt.

Sajnos belefutottam egy-kettőbe, de nem dőltem be nekik... Horroráron akarták adni. Picit keményen írtam nekik, mindjárt jött a válasz, hogy mások is ennyiért adták. Nyerészkedni akartak, de nem jött össze nekik

- írta a Szarvaskend egyik szurkolója a közösségi oldalon. A klub Ne dőlj be a csalóknak! címmel kiadott közleményében pedig az olvasható:

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy csak abban az esetben vásároljon viszonteladótól jegyet a Ferencváros elleni mérkőzésre, ha meggyőzödött a jegy valódiságáról! Napjainkban megszaporodtak az online csalások, azonban itt van pár lehetőség, amivel ellenőrizhető az eladó jóhiszemű szándéka.

1.) ne csak az online jegyet, hanem a külön emailben kapott számlát is küldesse el

2.) küldesse el a HelloVEB Team által a "[email protected]" címről kapott emaileket is

3.) egyeztessen telefonon vagy lehetőség esetén személyesen is, hogy meggyőződjön az eladó valódiságáról

4.) kifizetés előtt vegye fel a kapcsolatot a "[email protected]" email-címen a jegy valódiságának ellenőrzése céljából

Hozzátették, a mérkőzésre nem tudják beengedni azt, aki hamis vagy hamisított QR-kóddal ellátott jeggyel kíván belépni, még akkor sem, ha az önhibáján kívül történt. És akinek nincs jegye, az el se induljon, mert őt sem fogják beengedni.