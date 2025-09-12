Életük meccse, 90 hordó sörrel várják a Fradit Szarvaskenden

Szarvaskend életében ritkán adódik ekkora futballünnep, mint ami most szombaton következik. A vármegyei I. osztályú együttes a Magyar Kupa 3. fordulójában a rekordbajnok Ferencvárost látja vendégül – és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is minden készen áll a nagy napra. A faluban mindössze egyetlen kocsma van, a Kofi Kocsma, amely ilyenkor a közösségi élet központja. A tulajdonos, Kopfer Gábor azonban úgy döntött, ezúttal a megszokott falak helyett a stadion környékére költözteti a kocsmát, így várva a Szarvaskend-Fradi mérkőzést.

A Szarvaskend-Fradi mérkőzést szombaton, 16 órától rendezik (Fotó: Savaria Fórum)

A kocsma zárva lesz, de mi kitelepülünk a mérkőzésre. Három büfé üzemel majd, ahol ételeket és italokat kínálunk a szurkolóknak.

– mondta a Borsnak a tulajdonos, aki hozzátette: szigorú szabályok vonatkoznak az alkoholfogyasztásra, ezért kizárólag 5,5 százalékos vagy annál gyengébb italokat árulhatnak.

Csak sör, üdítő és víz lesz kapható.

És hogy mennyire számítanak a hatalmas érdeklődésre? Nos, a megszokott pár hordó helyett most több mint 90 hordónyi sör érkezett Szarvaskendre. A friss habos korsó ára egységesen 1000 forint lesz. Az ital mellé persze a harapnivalóról sem kell lemondani. A büfékben a szurkolók lángossal, melegszendviccsel, hot-doggal és egyéb ínycsiklandó ételekkel csillapíthatják éhségüket.

Szarvaskend-Fradi meccs előtt már lázban élnek a helyi szurkolók

A helyiek mindent elkövetnek, hogy méltó körülmények között fogadják a Ferencvárost: a Savaria Karneválról két mobil lelátó – egyenként 330 férőhelyes – is Szarvaskendre érkezik, emellett a szervezők egyet helyben szereztek, kettőt pedig máshonnan is béreltek. Így összesen mintegy 3500 szurkoló befogadására készülnek.

A klub 3000 jegyet dobott piacra, amelyek alig 12 óra alatt elkeltek, a 10 éven aluli gyerekek pedig ingyen élvezhetik a történelmi mérkőzést. A vendégszektorban körülbelül 300 Fradi-drukker kap helyet, akik saját biztonsági szolgálattal érkeznek. Számukra a másik kapu mögött alakítanak ki elkülönített szektort, külön büfével és mobilvécékkel felszerelve.

„Kicsit jobban elgondolkodtunk a dolgokon, de fel sem merült bennünk, hogy ne itt rendezzük a mérkőzést. Próbálunk méltó házigazdája lenni a találkozónak

- mondta az egyik helyi televíziónak Tompa Róbert, a Szarvaskend technikai vezetője.