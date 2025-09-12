Életük meccse, 90 hordó sörrel várják a Fradit Szarvaskenden

Szarvaskend életében ritkán adódik ekkora futballünnep, mint ami most szombaton következik. A vármegyei I. osztályú együttes a Magyar Kupa 3. fordulójában a rekordbajnok Ferencvárost látja vendégül – és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is minden készen áll a nagy napra. A faluban mindössze egyetlen kocsma van, a Kofi Kocsma, amely ilyenkor a közösségi élet központja. A tulajdonos, Kopfer Gábor azonban úgy döntött, ezúttal a megszokott falak helyett a stadion környékére költözteti a kocsmát, így várva a Szarvaskend-Fradi mérkőzést.
A kocsma zárva lesz, de mi kitelepülünk a mérkőzésre. Három büfé üzemel majd, ahol ételeket és italokat kínálunk a szurkolóknak.
– mondta a Borsnak a tulajdonos, aki hozzátette: szigorú szabályok vonatkoznak az alkoholfogyasztásra, ezért kizárólag 5,5 százalékos vagy annál gyengébb italokat árulhatnak.
Csak sör, üdítő és víz lesz kapható.
És hogy mennyire számítanak a hatalmas érdeklődésre? Nos, a megszokott pár hordó helyett most több mint 90 hordónyi sör érkezett Szarvaskendre. A friss habos korsó ára egységesen 1000 forint lesz. Az ital mellé persze a harapnivalóról sem kell lemondani. A büfékben a szurkolók lángossal, melegszendviccsel, hot-doggal és egyéb ínycsiklandó ételekkel csillapíthatják éhségüket.
A helyiek mindent elkövetnek, hogy méltó körülmények között fogadják a Ferencvárost: a Savaria Karneválról két mobil lelátó – egyenként 330 férőhelyes – is Szarvaskendre érkezik, emellett a szervezők egyet helyben szereztek, kettőt pedig máshonnan is béreltek. Így összesen mintegy 3500 szurkoló befogadására készülnek.
A klub 3000 jegyet dobott piacra, amelyek alig 12 óra alatt elkeltek, a 10 éven aluli gyerekek pedig ingyen élvezhetik a történelmi mérkőzést. A vendégszektorban körülbelül 300 Fradi-drukker kap helyet, akik saját biztonsági szolgálattal érkeznek. Számukra a másik kapu mögött alakítanak ki elkülönített szektort, külön büfével és mobilvécékkel felszerelve.
„Kicsit jobban elgondolkodtunk a dolgokon, de fel sem merült bennünk, hogy ne itt rendezzük a mérkőzést. Próbálunk méltó házigazdája lenni a találkozónak
- mondta az egyik helyi televíziónak Tompa Róbert, a Szarvaskend technikai vezetője.
Hozzátette, hogy a Fradi-szurkolók számára külön büfé és mosdó áll majd rendelkezésre a vendégszektor mellett. Ezután betekintést engedett abba az öltözőbe is, amelyben a zöld-fehéreket fogadják. A helyiség fapadokkal felszerelt, szépen felújított és igényes, ám szűkös ahhoz, hogy a Ferencváros két gyúrópadja is beférjen.
Úgy gondolom, hogy nagyságában nem Fradi-mérce lesz, de el fognak férni. Két gyúrópaddal érkeznek, ami itt nem fér el, így arra kértek bennünket, hogy az öltöző mellett egy sátrat húzzunk fel nekik, ahol a gyúrást elvégzik. Ezt úgy gondolom, megoldjuk
A Szombathelyi Televízió beszámolója szerint a szervezőknek az is komoly feladatot jelent, hogy a találkozót az M4 Sport (16:00) élőben közvetíti. A két kispad között egy emelvényen két kamera kap helyet, emiatt a világítás egyik oszlopát le kellett szerelni. Ezen kívül egy-egy kamera kerül a két tizenhatoshoz és a felezővonalhoz is. A nyilatkozatokhoz szükséges háttérfalat pedig az öltözők mellé telepítik.
A parkolást a tulajdonos hozzájárulásával egy hathektáros, földes területen oldják meg. Tompa Róbert azonban figyelmeztetett: mindez csak jó idő esetén működik, mert eső esetén a terület sárossá válhat. Éppen ezért „napsütésért imádkoznak a Szarvaskend–Fradi kupameccs előtt”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.