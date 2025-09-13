Fotó a Szarvaskend öltözőjéből, percekkel a meccs előtt ők várnak a Fradira

Már csak néhány perc és kezdetét veszi a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgómeccs a Magyar Kupában. A vendégeknél az ország legjobban fizetett focistái, hazai oldalon pedig rendőr, mérnök, vagy éppen gyári munkás készül élete nagy meccsére. A Vaol.hu a hazai öltözőből készített egy fényképet a bemelegítés előtt.

Készülnek a Szarvaskend focistái Fotó: Vaol.hu

A meccsen 3500 drukker van a 200 fős faluban. Noha a hazaiak szerették volna élőben látni a vas megyei Varga Barnabást, a Fradi csatárát a válogatott meccsek után nem nevezték be e meccsre.