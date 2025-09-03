Beintett Marco Rossinak a válogatott csatár, ezután jött a baj

Sammie Szmodics akár kulcsszerepelője is lehet szombaton az Írország-Magyarország világbajnoki selejtezőnek. Sokáig azt hittük, a 30 éves támadó magyar színekben is bemutatkozhat a nemzeti csapatban. A játékos Angliában született, de apai nagyapja magyar. Nem véletlen, hogy Marco Rossi és az MLSZ is megkörnyékezte őt, később kiderült, az érdeklődést csakis arra használta, hogy az ír válogatottnak "eladja" magát. Szmodics tavaly már a magyarok ellen játszott az Eb előtt, amikor az írek 2-1-re vertek minket felkészülési meccsen.

Hiába hívta Marco Rossi, Szmodics mindig az ír válogatottban akart szerepelni Fotó: AFP

Az utóbbi időben mintha átok ülne a csatáron. Tíz meccsen egyetlenegyszer sem tudott eredményes lenni. A klubjában is gyatrán kezdte a szezont, Marco Rossi most aligha hívná − írja a Magyar Nemzet.

Az Európa-bajnokságról − amelyre a mieink kijutottak, a szigetországiak nem − lemaradt, viszont Premier League-szerződést kapott az Ipswich Towntól.

Tavaly ősszel a Manchester City, a Brentford és Tottenham ellen be is talált, s korábban az ír nemzeti együttesben is debütált, majd alapember lett. Más kérdés, hogy tíz válogatott fellépésén gólképtelen maradt.

Bizonyíthat Rossinak Szmodics

Az idei évet a Fulham elleni góljával nyitotta, de megsérült a bokája, az egész tavaszt kihagyta, közben a csapata kiesett. Az idei szezonban a másodosztályú Ipswichben négy meccsen lépett pályára Szmodics, gólt még nem szerzett, gólpasszt sem adott. Ennek ellenére ott lehet az írek kezdőjében a magyarok ellen.