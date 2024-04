Mélyütés Marco Rossi kulcsemberének, brutálisan leszólták a magyar válogatott focistát

Eddig nem úgy sült el Callum Styles tavaszi kölcsönjátéka, ahogy február elején elképzelte. A 24 éves magyar válogatott középpályás csapata, a Sunderland akkor még az élvonalba jutást célozta meg, de mára, 6 fordulóval az angol másodosztályú bajnokság vége előtt 13 pontra távolodott a rájátszásba jutó 6. helyezéstől (a már feljutással kecsegtető 2. pozíció pedig 35 pontra van a "Fekete Macskáktól"). A harmadosztályú Barnsleytól kölcsönvett futballista pedig kíméletlen, megsemmisítő támadások kereszttüzébe került.

Callum Styles ezúttal hiába hajtott, sokat hibázott balhátvédként Fotó: NurPhoto via AFP

Eleinte leginkább azért dicsérték Stylest, mert védekezésben és támadásban is több poszton hasznos. Most viszont sokak szemében ő lett a bűnbak, miután a számára nem a legelőnyösebb balhátvédként rosszul játszott a Blackburn ellen. A vendégcsapat – a Marco Rossival bajszot akasztott, immár ír válogatott Sammie Szmodics duplájával – hétfőn 5-1-re nyert Sunderlandben. A rémálomszerű meccset követően több lapban is Styles nyakába varrták a csúfos vereséget, és messzemenő következtetést is levontak a magyar válogatott futballista sorsával kapcsolatban.

A footballfancast.com értékelése szerint óriási hibának bizonyult Stylesra bízni a pozíciót, mert mindvégig képtelen volt mit kezdeni Szmodicsékkal.

A Roker Report a 10-es skálán 2-esre osztályozta a focistát, hozzátéve: legközelebb alighanem kimarad a kezdőcsapatból, sőt "elképzelhetetlen, hogy a kölcsönadása véglegessé váljon".

Ugyanitt más így fogalmazott: "Minél hamarabb visszaviszik Barnsleyba, annál jobb. Hogy mire gondoltunk, amikor idehoztuk, isten tudja.

Az angol másodosztályban 40 forduló után 13. Sunderland legközelebb szombaton (16.00) játszik, az egy hellyel és két ponttal előtte álló Bristol Cityt fogadja.

