Marco Rossi bizalmáról beszélt Dibusz Dénes, reagált a legnagyobb kérdésre

Dibusz Dénes
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 06:05
magyar válogatottvb-selejtező
Marco Rossi négy újoncot is meghívott a világbajnoki selejtezőkre készülő keretbe, amelynek legnagyobb célja, hogy negyven év után ismét ott legyen a világbajnokságon. A kapusposzton különösen izgalmas a helyzet: Gulácsi Péter visszavonulása új lehetőséget teremtett a többieknek, Dibusz Dénes számára pedig most az a legfontosabb, hogy egy évtizedes válogatott tapasztalatával továbbra is biztos pontja maradjon a magyar válogatottnak.

Szeptember 6-án Írországban kezdi a világbajnoki selejtezőket a magyar válogatott, majd három nappal később Portugália érkezik a Puskás Arénába. Marco Rossi négy újoncot (Ötvös Bence, Tóth Barna, Molnár Rajmund, Lukács Dániel) is meghívott, a keretben pedig ott van Dibusz Dénes, aki 2014 óta tagja a nemzeti csapatnak. A ferencvárosi kapus szerint a válogatottban soha nincs biztos hely, a meghívót és a bizalmat minden alkalommal újra ki kell érdemelni.

Dibusz Dénes
Dibusz Dénes 2014 óta oszlopos tagja a magyar válogatottnak Fotó: Sebastian Frej/MB Media

A meghívó soha nem jön automatikusan, ahogy a csapatba kerülés sem. Mindig voltak jó kapusok, és én mindig éreztem a konkurenciát

– mondta Dibusz. 

 Óriási dolog, ha pályára léphetek, és a szövetségi kapitány nekem szavaz bizalmat, ezért továbbra is azon dolgozom, hogy hétről hétre úgy teljesítsek a Fradiban, hogy kiérdemeljem a meghívót. A telki edzőtáborban bizonyítanom kell, hogy jó formában vagyok, és bátran számolhatnak velem.

 

A kapusposzton új helyzetet teremtett Gulácsi Péter visszavonulása, hiszen több hálóőr számára is megnyílt a lehetőség a bizonyításra. Marco Rossi keretében Dibusz mellett Szappanos Péter és Tóth Balázs kapott helyet. Dibusz reagált a legnagyobb kérdésre, hogyan látja a rivalizálást?

Dibusz Dénes
Szappanos Péter (balra) és Dibusz Dénes együtt készülnek a világbajnoki selejtezőkre  (MTI/Koszticsák Szilárd) 

Dibusz Dénes megőrizné helyét a válogatottban

 

Nekem, aki már régóta a keret tagja vagyok, az a feladatom, hogy megtartsam a helyemet a kezdőcsapatban

– mondta, hozzátéve, hogy bízik benne, a világbajnoki selejtezők hasonlóan sikeresek lesznek, mint két éve az Európa-bajnoki selejtezők. 

Az elmúlt években a válogatott mérkőzései iránt soha nem látott érdeklődés alakult ki.

Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de az elmúlt években hozzászokhattunk ahhoz, hogy a válogatott mérkőzései iránt óriási az érdeklődés: pillanatok alatt elfogynak a jegyek, volt, hogy több százezres igénylés érkezett

 – magyarázta a 34 éves kapus. 

Magyarország
A Magyarország-Portugália vb-selejtezőre minden jegy elkelt, teltház lesz a Puskás Arénában Fotó: picture alliance

Ma már az emberek teljesen másként tekintenek a válogatottra, mint 14-15 évvel ezelőtt: menő lett meccsre menni és szurkolni. Ennek a változásnak a Puskás Aréna is nagy szereplője. Már az is különleges, ha valaki belép oda, és ha ehhez egy jó mérkőzés és a magyar válogatott buzdítása is társul, az hatalmas pluszt ad”

 

A válogatott vezére, Szoboszlai Dominik a legfiatalabb szurkolók számára igazi példaképpé vált

Ma már ezeknek a gyerekeknek Szoboszlai Dominik a ‘Messi’ – délutánonként kint fociznak a pályákon, az ő mozdulatait utánozzák, az ő mezét hordják, és olyan karriert szeretnének befutni, mint ő

– mondta Dibusz. Hozzátette, ez neki és a csapat többi tagjának is óriási dolog, hiszen sikerült átformálni a gondolkodást, és a gyerekek élőben láthatják a magyar sztárt játszani.

Dibusz Dénes
Szoboszlai Dominik is meghívót kapott a nemzeti válogatottba Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Dibusz maga is tapasztalja, hogy egyre több kisgyerek jelenik meg a lelátókon kapusmezben vagy különféle táblákkal a kezében.

Nem tudom, hogy ez azért lett-e divatos, mert a kapus mindig egy kicsit különcnek tűnik: más színű mezben van, mint a többiek, és mintha egy külön világban élne. A gyerekek figyelmét gyakran a nem szokványos dolgok ragadják meg, azok, amik kilógnak az általánosból – lehet, hogy ennek is van szerepe ebben

 – magyarázta.

Bár tisztában van vele, hogy nem minden fiatalból lesz kapus, jó érzés számára, hogy a posztot is egyre többen figyelemmel kísérik.

Nagyon jó érzés, hogy nem csak azok kerülnek a középpontba, akik a gólokat lövik

 – zárta gondolatait a válogatott hálóőre.

 

A magyar válogatott szeptember 6-án este 20.45-től Írországgal találkozik, majd három nappal később, szeptember 9-én szintén 20:45-től Portugáliát fogadja a Puskás Arénában

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
