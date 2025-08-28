Marco Rossi bizalmáról beszélt Dibusz Dénes, reagált a legnagyobb kérdésre

Szeptember 6-án Írországban kezdi a világbajnoki selejtezőket a magyar válogatott, majd három nappal később Portugália érkezik a Puskás Arénába. Marco Rossi négy újoncot (Ötvös Bence, Tóth Barna, Molnár Rajmund, Lukács Dániel) is meghívott, a keretben pedig ott van Dibusz Dénes, aki 2014 óta tagja a nemzeti csapatnak. A ferencvárosi kapus szerint a válogatottban soha nincs biztos hely, a meghívót és a bizalmat minden alkalommal újra ki kell érdemelni.
A meghívó soha nem jön automatikusan, ahogy a csapatba kerülés sem. Mindig voltak jó kapusok, és én mindig éreztem a konkurenciát
– mondta Dibusz.
Óriási dolog, ha pályára léphetek, és a szövetségi kapitány nekem szavaz bizalmat, ezért továbbra is azon dolgozom, hogy hétről hétre úgy teljesítsek a Fradiban, hogy kiérdemeljem a meghívót. A telki edzőtáborban bizonyítanom kell, hogy jó formában vagyok, és bátran számolhatnak velem.
A kapusposzton új helyzetet teremtett Gulácsi Péter visszavonulása, hiszen több hálóőr számára is megnyílt a lehetőség a bizonyításra. Marco Rossi keretében Dibusz mellett Szappanos Péter és Tóth Balázs kapott helyet. Dibusz reagált a legnagyobb kérdésre, hogyan látja a rivalizálást?
Nekem, aki már régóta a keret tagja vagyok, az a feladatom, hogy megtartsam a helyemet a kezdőcsapatban
– mondta, hozzátéve, hogy bízik benne, a világbajnoki selejtezők hasonlóan sikeresek lesznek, mint két éve az Európa-bajnoki selejtezők.
Az elmúlt években a válogatott mérkőzései iránt soha nem látott érdeklődés alakult ki.
Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de az elmúlt években hozzászokhattunk ahhoz, hogy a válogatott mérkőzései iránt óriási az érdeklődés: pillanatok alatt elfogynak a jegyek, volt, hogy több százezres igénylés érkezett
– magyarázta a 34 éves kapus.
Ma már az emberek teljesen másként tekintenek a válogatottra, mint 14-15 évvel ezelőtt: menő lett meccsre menni és szurkolni. Ennek a változásnak a Puskás Aréna is nagy szereplője. Már az is különleges, ha valaki belép oda, és ha ehhez egy jó mérkőzés és a magyar válogatott buzdítása is társul, az hatalmas pluszt ad”
A válogatott vezére, Szoboszlai Dominik a legfiatalabb szurkolók számára igazi példaképpé vált
Ma már ezeknek a gyerekeknek Szoboszlai Dominik a ‘Messi’ – délutánonként kint fociznak a pályákon, az ő mozdulatait utánozzák, az ő mezét hordják, és olyan karriert szeretnének befutni, mint ő
– mondta Dibusz. Hozzátette, ez neki és a csapat többi tagjának is óriási dolog, hiszen sikerült átformálni a gondolkodást, és a gyerekek élőben láthatják a magyar sztárt játszani.
Dibusz maga is tapasztalja, hogy egyre több kisgyerek jelenik meg a lelátókon kapusmezben vagy különféle táblákkal a kezében.
Nem tudom, hogy ez azért lett-e divatos, mert a kapus mindig egy kicsit különcnek tűnik: más színű mezben van, mint a többiek, és mintha egy külön világban élne. A gyerekek figyelmét gyakran a nem szokványos dolgok ragadják meg, azok, amik kilógnak az általánosból – lehet, hogy ennek is van szerepe ebben
– magyarázta.
Bár tisztában van vele, hogy nem minden fiatalból lesz kapus, jó érzés számára, hogy a posztot is egyre többen figyelemmel kísérik.
Nagyon jó érzés, hogy nem csak azok kerülnek a középpontba, akik a gólokat lövik
– zárta gondolatait a válogatott hálóőre.
A magyar válogatott szeptember 6-án este 20.45-től Írországgal találkozik, majd három nappal később, szeptember 9-én szintén 20:45-től Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.
