Marco Rossi bizalmáról beszélt Dibusz Dénes, reagált a legnagyobb kérdésre

Szeptember 6-án Írországban kezdi a világbajnoki selejtezőket a magyar válogatott, majd három nappal később Portugália érkezik a Puskás Arénába. Marco Rossi négy újoncot (Ötvös Bence, Tóth Barna, Molnár Rajmund, Lukács Dániel) is meghívott, a keretben pedig ott van Dibusz Dénes, aki 2014 óta tagja a nemzeti csapatnak. A ferencvárosi kapus szerint a válogatottban soha nincs biztos hely, a meghívót és a bizalmat minden alkalommal újra ki kell érdemelni.

Dibusz Dénes 2014 óta oszlopos tagja a magyar válogatottnak Fotó: Sebastian Frej/MB Media

A meghívó soha nem jön automatikusan, ahogy a csapatba kerülés sem. Mindig voltak jó kapusok, és én mindig éreztem a konkurenciát

– mondta Dibusz.

Óriási dolog, ha pályára léphetek, és a szövetségi kapitány nekem szavaz bizalmat, ezért továbbra is azon dolgozom, hogy hétről hétre úgy teljesítsek a Fradiban, hogy kiérdemeljem a meghívót. A telki edzőtáborban bizonyítanom kell, hogy jó formában vagyok, és bátran számolhatnak velem.

A kapusposzton új helyzetet teremtett Gulácsi Péter visszavonulása, hiszen több hálóőr számára is megnyílt a lehetőség a bizonyításra. Marco Rossi keretében Dibusz mellett Szappanos Péter és Tóth Balázs kapott helyet. Dibusz reagált a legnagyobb kérdésre, hogyan látja a rivalizálást?

Szappanos Péter (balra) és Dibusz Dénes együtt készülnek a világbajnoki selejtezőkre (MTI/Koszticsák Szilárd)

Dibusz Dénes megőrizné helyét a válogatottban

Nekem, aki már régóta a keret tagja vagyok, az a feladatom, hogy megtartsam a helyemet a kezdőcsapatban

– mondta, hozzátéve, hogy bízik benne, a világbajnoki selejtezők hasonlóan sikeresek lesznek, mint két éve az Európa-bajnoki selejtezők.

Az elmúlt években a válogatott mérkőzései iránt soha nem látott érdeklődés alakult ki.

Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de az elmúlt években hozzászokhattunk ahhoz, hogy a válogatott mérkőzései iránt óriási az érdeklődés: pillanatok alatt elfogynak a jegyek, volt, hogy több százezres igénylés érkezett

– magyarázta a 34 éves kapus.

A Magyarország-Portugália vb-selejtezőre minden jegy elkelt, teltház lesz a Puskás Arénában Fotó: picture alliance

Ma már az emberek teljesen másként tekintenek a válogatottra, mint 14-15 évvel ezelőtt: menő lett meccsre menni és szurkolni. Ennek a változásnak a Puskás Aréna is nagy szereplője. Már az is különleges, ha valaki belép oda, és ha ehhez egy jó mérkőzés és a magyar válogatott buzdítása is társul, az hatalmas pluszt ad”

A válogatott vezére, Szoboszlai Dominik a legfiatalabb szurkolók számára igazi példaképpé vált

Ma már ezeknek a gyerekeknek Szoboszlai Dominik a ‘Messi’ – délutánonként kint fociznak a pályákon, az ő mozdulatait utánozzák, az ő mezét hordják, és olyan karriert szeretnének befutni, mint ő

– mondta Dibusz. Hozzátette, ez neki és a csapat többi tagjának is óriási dolog, hiszen sikerült átformálni a gondolkodást, és a gyerekek élőben láthatják a magyar sztárt játszani.