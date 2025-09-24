Szoboszlai csapattársa kitálalt, ezt tette a botrány után

A Liverpool 2–1-re győzött a Southampton ellen, de a mérkőzés legemlékezetesebb pillanata nem maga a gól volt, hanem a gólöröm. A Vörösök friss igazolása Hugo Ekitiké a 85. percben betalált, majd extázisában ledobta a mezét – ezzel azonban óriási hibát követett el. A játékvezető, Thomas Bramall azonnal második sárgával és pirossal büntette, így a hősnek hitt támadó percek alatt inkább botrányhős lett.

Ezért a mezlevételért kapta a második sárgát, majd a pirosat Ekitiké a győztes Ligakupa-meccsen Fotó: Jan Kruger

Ekitiké a közösségi médiában esedezett a szurkolók bocsánatáért

A drámai fordulat után Ekitiké kénytelen volt a közösségi médián keresztül magyarázkodni a Liverpool-Southampton mérkőzés után, hiszen azonnal össztűz zúdult rá. A Liverpool-szurkolók egy része az egekbe emelte a győztes gól miatt, mások viszont dühösen támadták, amiért ilyen buta hibával magára és a csapatra is bajt hozott. A csatár Instagram-sztoriban próbálta megmenteni a becsületét:

Az érzelmek elragadtak, bocsánat a Vörös családtól! Köszönöm a szurkolóknak a támogatást és a csapattársaimnak, hogy így is győzelemhez jutottunk.

- írta a támadó, aki láthatóan maga is sokkolva élte meg a történteket.

Arne Slot vezetőedző azonban nem volt elnéző. A holland tréner nyíltan bírálta játékosát:

Az első sárga is teljesen felesleges volt, és ilyen szinten kötelező higgadtan kezelni a helyzetet. Megértem, ha egy csatár érzelmeket él át, de ez akkor sem menti fel a felelősség alól. Ez egy komoly hiba, amiből tanulnia kell

– fakadt ki Slot, aki egyértelműen jelezte, mennyire bosszantja, hogy nélkülöznie kell új igazolását a következő meccsen - írta a Mirror.

A piros lap nem marad következmények nélkül: Ekitiké automatikusan eltiltást kapott, így biztosan nem léphet pályára a hétvégi, Crystal Palace elleni bajnokin. A Liverpool szombaton 16 órától (tv: Match 4) a Selhurst Parkban látogat, de a francia csatár kénytelen lesz a lelátóról figyelni társait.