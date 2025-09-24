Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szoboszlai csapattársa kitálalt, ezt tette a botrány után

Hugo Ekitiké
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 17:25
Liverpoolkiállítás
Különös gólöröm árnyékolta be az angol bajnok Southampton elleni Ligakupa-meccsét. Hugo Ekitiké mezlevétellel ünnepelte gólját, amiért második sárgával kiállították. Szoboszlai Dominik csapattársa most nyilvánosan kért bocsánatot a drukkerektől.

A Liverpool 2–1-re győzött a Southampton ellen, de a mérkőzés legemlékezetesebb pillanata nem maga a gól volt, hanem a gólöröm. A Vörösök friss igazolása Hugo Ekitiké a 85. percben betalált, majd extázisában ledobta a mezét – ezzel azonban óriási hibát követett el. A játékvezető, Thomas Bramall azonnal második sárgával és pirossal büntette, így a hősnek hitt támadó percek alatt inkább botrányhős lett. 

Ezért a mezlevételért kapta a második sárgát, majd a pirosat Ekitiké a győztes Ligakupa-meccsen
Fotó: Jan Kruger

Ekitiké a közösségi médiában esedezett a szurkolók bocsánatáért 

A drámai fordulat után Ekitiké kénytelen volt a közösségi médián keresztül magyarázkodni a Liverpool-Southampton mérkőzés után, hiszen azonnal össztűz zúdult rá. A Liverpool-szurkolók egy része az egekbe emelte a győztes gól miatt, mások viszont dühösen támadták, amiért ilyen buta hibával magára és a csapatra is bajt hozott. A csatár Instagram-sztoriban próbálta megmenteni a becsületét: 

Az érzelmek elragadtak, bocsánat a Vörös családtól! Köszönöm a szurkolóknak a támogatást és a csapattársaimnak, hogy így is győzelemhez jutottunk.

- írta a támadó, aki láthatóan maga is sokkolva élte meg a történteket.

Arne Slot vezetőedző azonban nem volt elnéző. A holland tréner nyíltan bírálta játékosát: 

Az első sárga is teljesen felesleges volt, és ilyen szinten kötelező higgadtan kezelni a helyzetet. Megértem, ha egy csatár érzelmeket él át, de ez akkor sem menti fel a felelősség alól. Ez egy komoly hiba, amiből tanulnia kell

– fakadt ki Slot, aki egyértelműen jelezte, mennyire bosszantja, hogy nélkülöznie kell új igazolását a következő meccsen - írta a Mirror

A piros lap nem marad következmények nélkül: Ekitiké automatikusan eltiltást kapott, így biztosan nem léphet pályára a hétvégi, Crystal Palace elleni bajnokin. A Liverpool szombaton 16 órától (tv: Match 4) a Selhurst Parkban látogat, de a francia csatár kénytelen lesz a lelátóról figyelni társait.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
