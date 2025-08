Mindenki róla áradozik, a Liverpool tinisztárja berúgta az ajtót Szoboszlaiéknál

Bár hivatalosan még a Liverpool U18-as és U21-es csapatának tagja, Rio Ngumoha már egy ideje a felnőttkerettel edz. A félkészülési meccseken is folyamatosan számított rá Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője és a fiatal tehetség meg is hálája a bizalmat. A Premier Leauge-ra hangolódva, Rio majdnem az összes edzőmérkőzésen játszott, sőt az Athletic Bilbao elleni mérkőzés után a legjobb játékos díját is bezsebelte. De ki is valójában Rio Ngumoha? Íme három dolog, amit tudni érdemes róla.

Rio Ngumoha gólt szerzett és gólpaszt adott az Athletic Bilbao ellen Fotó: Liverpool FC

Rio Ngumoha minden idők legfiatalabb játékosa a Liverpool felnőttcsapatában

2025 januárjában a Liverpool az FA Kupában 8–0-ra győzte le az Accringtont – a kezdőcsapatban pedig ott volt egy addig szinte ismeretlen név: Rio Ngumoha. A 16 éves balszélső rögtön történelmet írt, ugyanis ő lett a klub történetének legfiatalabb játékosa, aki tétmeccsen pályára lépett a felnőttcsapatban. Nem csak statisztának állt be: bátran vállalta az egy az egy elleni játékot, és azt mutatta, amit a szakmai stáb hónapok óta lát az edzéseken. Ezek után a Liverpool ázsiai turnéra indult, ahol Ngumoha a kezdőcsapatban kapott helyet az AC Milan ellen és a mérkőzés végén 7.5-ös értékelést kapott. Aztán Athletic Bilbao elleni első mérkőzésen konkrétan berúgta az ajtót az Anfield Roadon, a mérkőzés legjobbjának válaszották (8.2 értékelés), ami nem is csoda, hiszen gólt szerzett és gólpasszt is adott a 16 éves tinisztár. Ez viszont rengeteg kérdést felvet Alexander Isak Vörösökhöz való igazolása kapcsán, hiszen az utóbbi napokban egyre többen írtak arról, hogy a Newcastle gólvágója szeretné áttenni székhelyét Liverpoolba. Azonban ha Arne Slot megtalálta azt a játékost, aki biztoslábú és igencsak gólérzékeny, akkor ez a transzfer könnyen lehet, hogy meghiúsulhat.



John Terry szerint „csúcsjátékos" válhat belőle

Ngumoha a Chelsea akadémiáján nevelkedett, és az angol U17-es válogatottban is pályára lépett. A londoni klubnál hatalmas tehetségként tartották számon, ám 2024 nyarán a Liverpool ingyen vitte el – nagy bánatára a Chelsea egykori kapitányának, az akkor akadémiai munkát végző John Terrynek. Az egykori kiváló hátvéd akkor azt nyilatkozta, hogy a Liverpool igazi gyémántot szerzett, és szerinte Ngumoha egy napon a világ legjobbjai közé kerülhet. Az eddigiek alapján úgy tűnik, nem túlzott.